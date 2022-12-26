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Банк ЗЕНИТ начал выдавать юридическим лицам кредиты в юанях

Сегодня, 14:31
Фото: Банк ЗЕНИТ
Кредитование в юанях с мультивалютной выдачей для представителей крупного бизнеса запустили в Банке ЗЕНИТ. Теперь корпоративные клиенты могут трансформировать кредитную линию в другие востребованные на рынке валюты. Первые транши были предоставлены на развитие внешнеэкономической деятельности.

«Банк ЗЕНИТ фиксирует спрос крупных корпоративных клиентов на кредитование в юанях и уже начал выдавать первые транши. Основной интерес представителей бизнеса — более низкая процентная ставка по сравнению с кредитами в рублях. Кроме того, у юридических лиц появилась возможность синхронизировать экспортную выручку в юанях с обязательствами в данной валюте», — отмечает заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Сергей Кулаковкин.

Весь текущий год Банк ЗЕНИТ развивал для представителей крупного бизнеса продукты в юанях. За это время была создана развитая инфраструктура для проведения платежей и конверсионных операций. Клиенты могут получить гарантии и аккредитивы, в том числе с дисконтированием. В Банке также стали доступны счета и депозиты в китайской валюте. Среди которых: депозит «Классический»— не предусматривающий расходные операции, депозит с возможностью досрочного возврата по ставке до востребования, а также размещение средств в рамках неснижаемого остатка.

erid: LjN8KEsFB

#Ростовская область#Анна Петрова
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