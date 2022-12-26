Банк ЗЕНИТ начал выдавать юридическим лицам кредиты в юанях

Весь текущий год Банк ЗЕНИТ развивал для представителей крупного бизнеса продукты в юанях. За это время была создана развитая инфраструктура для проведения платежей и конверсионных операций. Клиенты могут получить гарантии и аккредитивы, в том числе с дисконтированием. В Банке также стали доступны счета и депозиты в китайской валюте. Среди которых: депозит «Классический»— не предусматривающий расходные операции, депозит с возможностью досрочного возврата по ставке до востребования, а также размещение средств в рамках неснижаемого остатка.