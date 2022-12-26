По словам эксперта, новогодняя ночь в Ростове пройдет без существенных осадков. Ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 метров в секунду.
«Температура воздуха в новогоднюю ночь составит около нуля, а днем повысится от трех до пяти градусов тепла», - отмечает Наталья Колюжная.
Собеседница добавляет, что утром и днем 1 января 2023 года по северу Ростовской области ожидается дождь с мокрым снегом. Ночью и утром на дорогах будет гололедица. Температура воздуха в районах Ростовской области ночью составит от -3 до +2, а днем от одного до шести градусов тепла.
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