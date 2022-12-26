Собеседница добавляет, что утром и днем 1 января 2023 года по северу Ростовской области ожидается дождь с мокрым снегом. Ночью и утром на дорогах будет гололедица. Температура воздуха в районах Ростовской области ночью составит от -3 до +2, а днем от одного до шести градусов тепла.