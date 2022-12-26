Заявление было передано в декабре, сумма требований составляет 831 миллион рублей. В данный момент подробности искового заявления не раскрываются.
Согласно открытым данным, бенефициаром компании-ответчика выступает Аркадий Чебанов. В 2021 году чистая прибыль составила 105,6 миллиона рублей.
По сведениям за 2019 год, акционером «Каневсахара» являлся концерн Покровский. Доля в уставном капитале составляла 15,1%.
Ранее появилась информация, что в Ростове задержали представителя концерна «Покровский» Сергея Ечкалова.