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Более 830 млн рублей потребовали от концерна «Покровский» из Краснодарского края

Сегодня, 08:17
Фото: 1MI
Более 830 млн рублей потребовали от концерна «Покровский» из Краснодарского края
Предприятие «Каневсксахар» обратилось в суд с требованием взыскать крупную сумму с «Торгового дома Концерн Покровский», говорится в документах Арбитражного суда Краснодарского края.

Заявление было передано в декабре, сумма требований составляет 831 миллион рублей. В данный момент подробности искового заявления не раскрываются. 

Согласно открытым данным, бенефициаром компании-ответчика выступает Аркадий Чебанов. В 2021 году чистая прибыль составила 105,6 миллиона рублей. 

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По сведениям за 2019 год, акционером «Каневсахара» являлся концерн Покровский. Доля в уставном капитале составляла 15,1%.

Ранее появилась информация, что в Ростове задержали представителя концерна «Покровский» Сергея Ечкалова.

 

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