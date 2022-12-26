С иском в суд обратилась Центральная городская больница в Новошахтинске. Она хочет получить от клуба более 450 тысяч рублей.
Больница утверждает, что это задолженность, а также проценты за пользование чужими деньгами. Суд принял заявление к производству.
На данный момент подробности искового заявления не раскрываются.
Ранее сразу три игрока ФК «Ростов» попали в топ самых подорожавших футболистов РПЛ. В список включили Даниила Уткина, Даниила Глебова и Александра Сильянова.
До этого ФК «Ростов» заставили погасить долги перед Водоканалом.