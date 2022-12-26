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Больница в Новошахтинске хочет взыскать более 450 тыс рублей долгов с ФК "Ростов"

Сегодня, 05:41
Фото: 1MI
К футбольному клубу "Ростов" передали иск с требованием взыскать более 450 тысяч рублей, сообщает Арбитражный суд региона.

С иском в суд обратилась Центральная городская больница в Новошахтинске. Она хочет получить от клуба более 450 тысяч рублей. 

Больница утверждает, что это задолженность, а также проценты за пользование чужими деньгами. Суд принял заявление к производству. 

На данный момент подробности искового заявления не раскрываются. 

Сразу три игрока ФК «Ростов» попали в топ самых подорожавших футболистов РПЛ
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Ранее сразу три игрока ФК «Ростов» попали в топ самых подорожавших футболистов РПЛ. В список включили Даниила Уткина, Даниила Глебова и Александра Сильянова. 

До этого ФК «Ростов» заставили погасить долги перед Водоканалом. 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Футбол#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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