Бывший журналист «Татар-информ», побывавший на мундиале в Катаре, рассказал, что встретил там знаменитого бразильского болельщика Томера Савойя. Он прославился в Ростове во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Тогда он записывал свое путешествие по стране и играм чемпионата на камеру и весьма экспрессивно восхищался Россией и ее гостеприимством.
Однако мундиаль в Катаре не впечатлил Томера Савойя. Он признался, что пиво там найти тяжело, а его ценник совсем не радует. Он в очередной раз признался в любви к России и сказал, что «хочет забухать в Ростове».
Ранее Савойя ради футбольного клуба «Ростов» несколько часов потратил на оформление Fan-ID. Однако в одном из МФЦ города бразильцу даже сделали кофе.