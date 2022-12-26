rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Бразильский болельщик Томер Савойя заявил, что «хочет забухать в Ростове»

Сегодня, 07:33
Фото: Страница в соцсети
Известный бразильский болельщик Томер Савойя заявил, что «хочет забухать в Ростове»
Прославившийся в Ростове футбольный фанат Томер Савойя посетил чемпионат мира по футболу в Катаре и пожаловался, что там тяжело найти пиво, а сам он соскучился по южной столице, пишут СМИ.

Бывший журналист «Татар-информ», побывавший на мундиале в Катаре, рассказал, что встретил там знаменитого бразильского болельщика Томера Савойя. Он прославился в Ростове во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Тогда он записывал свое путешествие по стране и играм чемпионата на камеру и весьма экспрессивно восхищался Россией и ее гостеприимством.

Прославившийся на ЧМ-2018 в Ростове бразилец Томер Савойя попросил гражданство России
Узнать подробнее

Однако мундиаль в Катаре не впечатлил Томера Савойя. Он признался, что пиво там найти тяжело, а его ценник совсем не радует. Он в очередной раз признался в любви к России и сказал, что «хочет забухать в Ростове».

Ранее Савойя ради футбольного клуба «Ростов» несколько часов потратил на оформление Fan-ID. Однако в одном из МФЦ города бразильцу даже сделали кофе.

Читайте также:
Бразилец-матершинник Савойя ради ФК «Ростов» потратил день на оформление Fan IDПрославившийся на ЧМ-2018 в Ростове бразилец Томер Савойя попросил гражданство РоссииБразильский блогер Томер Савойя возвращается в Ростов
#Алина Заярная#Новости#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Больше 445 млн рублей ущерба нанесли коррупционеры Ростовской области за год
Сегодня, 07:05
Услуги Деда Мороза и Снегурочки в Ростове-на-Дону подорожали на 13%
Сегодня, 06:57
Открытое три года назад кладбище «Ростовское» оказалось заполнено на 70%
Сегодня, 06:52
Больница в Новошахтинске хочет взыскать более 450 тыс рублей долгов с ФК "Ростов"
Сегодня, 05:41
Новогодняя ночь в Ростовской области, по прогнозу, пройдет без снега, но с морозом
Вчера, 18:41
«Отмазки пошли»: ростовчане не поверили кафе, в которое не пустили участников СВО
Вчера, 17:59