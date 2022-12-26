Бывший журналист «Татар-информ», побывавший на мундиале в Катаре, рассказал, что встретил там знаменитого бразильского болельщика Томера Савойя. Он прославился в Ростове во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Тогда он записывал свое путешествие по стране и играм чемпионата на камеру и весьма экспрессивно восхищался Россией и ее гостеприимством.