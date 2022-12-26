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Четырехтомник Пушкина продали с торгов за 12 миллионов рублей

Сегодня, 08:24
Фото: БлескФантом/CCBY SA 4.0/wiki
Четырехтомник Пушкина продали с торгов за 12 миллионов рублей
Около 12 миллионов рублей удалось выручить за старинный сборник стихов Александра Пушкина, сообщают «Новые известия».

Раритетное издание под названием «Стихотворения» реализовали на торгах. До этого произведения поэта ни разу не продавали подобным образом.

Первоначальная цена четырех томов составляла шесть миллионов рублей, ее удалось поднять до 12 миллионов. Известно, что книги выпустили с 1829 по 1835 годы.

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Владельцем книг оказался один из библиографов. Кроме того, во время торгов удалось продать еще один сборник Пушкина, но уже за три миллиона рублей. Эти произведения напечатали в 1831 году.

Вместе с этим продали первую книгу Сергея Есенина «Радуница». Она датирована 1916 годом, ее реализовали за 95 тысяч рублей.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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