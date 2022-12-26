Чтобы получить выплату, студенту нужно будет до 1 марта подать соответствующую заявку в региональное министерство образования. К заявке нужно приложить справку, подтверждающую участие военнослужащего или сотрудника госорганов в спецоперации, справку от вуза о зачислении на очную форму обучения, а также копии паспорта, страхового свидетельства и других документов.