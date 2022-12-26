Сумма единовременной выплаты для детей участников специальной военной операции составит 20 тысяч рублей. Получить ее могут дети и действующих участников СВО, и демобилизованных или погибших. Единовременная выплата будет распространяться на студентов очных форм обучения или бакалавриата, которым еще не исполнилось 23 года.
Кроме того, претенденты должны проживать или быть зарегистрированными на территории региона.
Чтобы получить выплату, студенту нужно будет до 1 марта подать соответствующую заявку в региональное министерство образования. К заявке нужно приложить справку, подтверждающую участие военнослужащего или сотрудника госорганов в спецоперации, справку от вуза о зачислении на очную форму обучения, а также копии паспорта, страхового свидетельства и других документов.
Ранее RostovGazeta рассказала о работе центра помощи семьям мобилизованных в Ростове-на-Дону. Корреспонденту рассказали, как обратиться в центр за поддержкой, а также о всех видах помощи, предоставляемых волонтерами.