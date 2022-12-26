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Экс-чиновника в Аксайском районе Дзюбу осудили за махинации на 271 млн рублей

Сегодня, 09:33
Фото: donland.ru
Экс-чиновника в Аксайском районе Дзюбу осудили за махинации на 271 млн рублей
В Ростовской области огласили приговор бывшему председателю Комитета по имущественным и земельным отношениям Аксайского района Сергею Дзюбе, сообщили в УФСБ по региону.

По данным управления, Дзюба в 2015 году незаконно приватизировал 16 земельных сельскохозяйственных участков. Никаких торгов при этом не проводили.

Размер ущерба бюджету района оценили на сумму 271,1 миллиона рублей. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело.

Суд приговорил обвиняемого к 3,5 года заключения в колонии общего режима. Суд арестовал участки для возвращения их в собственность муниципалитета.

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Ранее Дзюбу осудили за незаконную приватизацию участка, который зарезервировали для нужд ЧМ по футболу в 2018 году. Тогда ущерб составил 65 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что больше 445 млн рублей ущерба нанесли коррупционеры Ростовской области за год. 

 

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#Илья Протвинов#Суд#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия
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