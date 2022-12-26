По данным управления, Дзюба в 2015 году незаконно приватизировал 16 земельных сельскохозяйственных участков. Никаких торгов при этом не проводили.
Размер ущерба бюджету района оценили на сумму 271,1 миллиона рублей. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело.
Суд приговорил обвиняемого к 3,5 года заключения в колонии общего режима. Суд арестовал участки для возвращения их в собственность муниципалитета.
Ранее Дзюбу осудили за незаконную приватизацию участка, который зарезервировали для нужд ЧМ по футболу в 2018 году. Тогда ущерб составил 65 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что больше 445 млн рублей ущерба нанесли коррупционеры Ростовской области за год.