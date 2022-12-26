Напомним, что в кабинете главы военной разведки Украины висит карта Незалежной, в составе которой оказалась часть территорий Ростовской области.
Ростовский политолог разъясняет, что Украина достаточно произвольно трактует историю существовавшей когда-то общей с Россией страны. Страницы истории, а именно, советский период, совместные стройки и победы в Великой Отечественной войне — вычеркиваются. На вооружение берутся лишь те моменты, которые выгодны киевскому режиму.
«В частности, на Украине сейчас вспомнили факт, когда Ростов-на-Дону, Нахичевань-на-Дону, Таганрог и часть земель Ростовской области входили в Екатеринославскую губернию», — отмечает Александр Сухарь.
При этом Екатеринославская губерния и тогда не была украинской землей. А была одним из субъектов Российской Империи. Но нынешние украинские власти, по словам собеседника, демонстрируют удобную «выборочность» совместной истории.
«И такая трактовка — это знак для тех людей, которые пытаются высказаться о необходимости, как можно скорее положить мир в этом конфликте. Они считают, что все само собой образуется. Но это большое заблуждение», — делится мнением собеседник.
Спикер подчеркивает, что Украина уже неоднократно демонстрировала свои намерения.
«И я думаю, что не случайно глава МИД Великобритании Лизз Трасс усомнилась в суверенитете России над Ростовской и Воронежской областями. Помните? Тогда все думали, что она просто наивно ошиблась. Но мне кажется, что такие планы о Ростовской области, конечно же, вынашиваются», — резюмирует Сухарь.