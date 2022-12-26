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Эксперт разъяснил, почему Ростовская область появилась на вымышленной карте Украины

Сегодня, 14:52
Фото: mil.ru
Эксперт разъяснил, почему Ростовская область появилась на вымышленной карте Украины
Появление Ростовской области на вымышленной карте Украины — это пока что не более, чем идеологический вызов и проекция. Однако киевский режим наверняка вынашивает такие планы, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Напомним, что в кабинете главы военной разведки Украины висит карта Незалежной, в составе которой оказалась часть территорий Ростовской области. 

Ростовский политолог разъясняет, что Украина достаточно произвольно трактует историю существовавшей когда-то общей с Россией страны. Страницы истории, а именно, советский период, совместные стройки и победы в Великой Отечественной войне — вычеркиваются. На вооружение берутся лишь те моменты, которые выгодны киевскому режиму.

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«В частности, на Украине сейчас вспомнили факт, когда Ростов-на-Дону, Нахичевань-на-Дону, Таганрог и часть земель Ростовской области входили в Екатеринославскую губернию», — отмечает Александр Сухарь.

При этом Екатеринославская губерния и тогда не была украинской землей. А была одним из субъектов Российской Империи. Но нынешние украинские власти, по словам собеседника, демонстрируют удобную «выборочность» совместной истории. 

Памятник Екатерине II в Екатеринославе
Фото: wikimedia/CC0

«И такая трактовка — это знак для тех людей, которые пытаются высказаться о необходимости, как можно скорее положить мир в этом конфликте. Они считают, что все само собой образуется. Но это большое заблуждение», — делится мнением собеседник.

Спикер подчеркивает, что Украина уже неоднократно демонстрировала свои намерения.

«И я думаю, что не случайно глава МИД Великобритании Лизз Трасс усомнилась в суверенитете России над Ростовской и Воронежской областями. Помните? Тогда все думали, что она просто наивно ошиблась. Но мне кажется, что такие планы о Ростовской области, конечно же, вынашиваются», — резюмирует Сухарь.

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