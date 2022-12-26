«И я думаю, что не случайно глава МИД Великобритании Лизз Трасс усомнилась в суверенитете России над Ростовской и Воронежской областями. Помните? Тогда все думали, что она просто наивно ошиблась. Но мне кажется, что такие планы о Ростовской области, конечно же, вынашиваются», — резюмирует Сухарь.