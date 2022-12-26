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Глава украинской разведки Буданов пририсовал Ростов в состав Украины на карте

Сегодня, 13:03
Фото: ГеннадийЛ/CC0 / wikimedia.org
Глава украинской разведки Буданов включил Ростовскую область в состав Украины
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, по информации СМИ, причислил Ростовскую область к своей стране.

По информации АиФ-Ростов, в его кабинете висит карта, на которой часть донского региона якобы является частью Украины. Говорится, что на придуманной карте под контролем иностранного государства будто находятся и другие российские регионы, в том числе Курская и Белгородская области. 

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Отмечается, что Буданов эту ситуацию комментировать не стал. С чем связана эта его позиция - не ясно. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. 

Ранее ВСУ с применением HIMARS обстреляли территорию недалеко от границы Ростовской области. Удар был нанесен по поселку Михайловка в Перевальском районе ЛНР. 

 

 

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