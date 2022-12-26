По информации АиФ-Ростов, в его кабинете висит карта, на которой часть донского региона якобы является частью Украины. Говорится, что на придуманной карте под контролем иностранного государства будто находятся и другие российские регионы, в том числе Курская и Белгородская области.
Отмечается, что Буданов эту ситуацию комментировать не стал. С чем связана эта его позиция - не ясно. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее ВСУ с применением HIMARS обстреляли территорию недалеко от границы Ростовской области. Удар был нанесен по поселку Михайловка в Перевальском районе ЛНР.