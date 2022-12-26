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Массовые разборки устроили жители в Ростове-на-Дону возле центра соцзащиты

Сегодня, 12:55
Фото: Группа ВК "Это Ростов!"
Массовые разборки устроили жители в Ростове-на-Дону возле центра соцзащиты
В Ростове-на-Дону на улице произошли разборки с криками и попытками устроить драку, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

По словам автора, который все снимал на видео из окна своей квартиры, разборки произошли возле центра соцзащиты населения. Он расположен в Железнодорожном районе.

Рядом со входом столпились несколько человек, которые кричали друг на друга. Некоторые порывались устроить драку, но их останавливали другие.

Что именно стало причиной для ссоры не говорится, но очевидец заявил, что подобное происходит не в первый раз. Пользователи в комментариях написали, что таких ситуаций в очередях допускать нельзя. 

Ранее агрессивный водитель маршрутки в Ростове напал на коллегу и пассажиров. Расширенный материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке

 

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#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Илья Протвинов
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