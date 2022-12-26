По словам автора, который все снимал на видео из окна своей квартиры, разборки произошли возле центра соцзащиты населения. Он расположен в Железнодорожном районе.
Рядом со входом столпились несколько человек, которые кричали друг на друга. Некоторые порывались устроить драку, но их останавливали другие.
Что именно стало причиной для ссоры не говорится, но очевидец заявил, что подобное происходит не в первый раз. Пользователи в комментариях написали, что таких ситуаций в очередях допускать нельзя.
Ранее агрессивный водитель маршрутки в Ростове напал на коллегу и пассажиров. Расширенный материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.