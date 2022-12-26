Модульбанк внедряет бесплатную аналитикку по продажам маркетплейсов

"МаркетМетрика" - продукт Модульбанка, который был запущен в 2021 году. Он позволяет предпринимателям подключаться к статистике продаж продукции на маркетплейсах — по датам, времени, категориям товаров, производителям, продавцам и отдельным позициям каталога. Продавцы могут с его помощью оценивать среднюю рыночную стоимость товаров, продукты, которые наиболее активно торгуются на рынке, по какой стоимости товары продаются быстрее, зависит ли спрос на продукт от различных факторов. Полученные данные позволяют разрабатывать более эффективную стратегию работы на маркеплейсах и увеличивать продажи.