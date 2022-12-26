Модульбанк внедряет бесплатную аналитикку по продажам маркетплейсов

Издание newsnn.ru сообщает, что клиенты Модульбанка могут воспользоваться новым сервисом в личном кабинете. Разработка продукта осуществлялась на базе алгоритмов AML Technology. Также им можно воспользоваться как услугой на безвозмездной основе до конца года в составе тарифов кредитно-финансовой организации.
"МаркетМетрика" - продукт Модульбанка, который был запущен в 2021 году. Он позволяет предпринимателям подключаться к статистике продаж продукции на маркетплейсах — по датам, времени, категориям товаров, производителям, продавцам и отдельным позициям каталога. Продавцы могут с его помощью оценивать среднюю рыночную стоимость товаров, продукты, которые наиболее активно торгуются на рынке, по какой стоимости товары продаются быстрее, зависит ли спрос на продукт от различных факторов. Полученные данные позволяют разрабатывать более эффективную стратегию работы на маркеплейсах и увеличивать продажи.
По словам члена правления Модульбанка Павла Семенова, специалисты компании постоянно работали над развитием продукта "МаркетМетрика" и сделали максимально полезным для проектов с любым товарооборотом. Сейчас он доступен для предпринимателей бесплатно.
В ноябре текущего года Модульбанк провел переформатирование продуктов для продавцов, торгующих на маркетплейсах, в отдельную линейку тарифов. Пакеты включают в себя как финансовые, так и нефинансовые сервисы, которые помогают в развитии бизнеса, способствуют увеличению рентабельности проектов и сокращению операционных расходов.
Среди банковских услуг, доступных в тарифах, - вывод прибыли с маркетплейсов на личные счета без комиссии, возможность производить расчеты с контрагентами в иностранных валютах, а также в валютах стран СНГ, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов. Среди доступных предпринимателям нефинансовых услуг - сервис аналитики, центр дизайна с фотостудией, где профессионалы работают над созданием, анализом и оптимизацией карточек товаров, а также над инфографикой.
Пользователи тарифов также могут воспользоваться помощью с закупками товаров в КНР, Турции, Киргизии и Узбекистане, услугами профессиональных бухгалтеров, имеющих опыт работы на маркетплейсах, а также специалистов по комплексной работе с площадками электронной торговли и многим другим.