В начале января в Ростовской области прогнозируется теплая погода. В новогоднюю ночь в регионе может пройти дождь или мокрый снег, однако он будет кратковременным. Начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова рассказала 161.ру, что температура воздуха в праздничный день составит от -1 до +4 градусов.