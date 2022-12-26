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Начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова рассказала о погоде на Новый год

Сегодня, 17:18
Фото: 1MI
Аномальных изменений и неожиданных морозов не стоит ждать на новогодние праздники, заверила начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.
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Погода

В начале января в Ростовской области прогнозируется теплая погода. В новогоднюю ночь в регионе может пройти дождь или мокрый снег, однако он будет кратковременным. Начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова рассказала 161.ру, что температура воздуха в праздничный день составит от -1 до +4 градусов.

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Из-за осадков дороги в Ростовской области 1 января может сковать гололед. Также местами будет наблюдаться туман. Температура воздуха повысится до +1 — +6 градусов. Ветер будет умеренным. Как отмечают в Гидрометцентре, плюсовая погода продержится в течение всех новогодних праздников.

Ранее власти в Ростове-на-Дону опубликовали программу новогодних мероприятий.

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