В начале января в Ростовской области прогнозируется теплая погода. В новогоднюю ночь в регионе может пройти дождь или мокрый снег, однако он будет кратковременным. Начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова рассказала 161.ру, что температура воздуха в праздничный день составит от -1 до +4 градусов.
Из-за осадков дороги в Ростовской области 1 января может сковать гололед. Также местами будет наблюдаться туман. Температура воздуха повысится до +1 — +6 градусов. Ветер будет умеренным. Как отмечают в Гидрометцентре, плюсовая погода продержится в течение всех новогодних праздников.
Ранее власти в Ростове-на-Дону опубликовали программу новогодних мероприятий.