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Ночные звуки взрывов снова напугали жителей Ростова-на-Дону

Сегодня, 10:30
Фото: ТГ канал severrostov
Ночные звуки взрывов снова напугали жителей Ростова-на-Дону

Звуки двух взрывов в небе над Ростовом-на-Дону напугали жителей в ночь на 26 декабря

Звук хлопка потревожил сон ростовчан в ночь на 26 декабря, пишут в соцсетях.

Жители Ростова-на-Дону снова пожаловались на громкие звуки. Некий «хлопок» они услышали в ночь на 26 декабря. Шум был особенно интенсивным в Западном микрорайоне и на Военведе.

По сообщениям очевидцев, из-за «хлопка» у машин срабатывала сигнализация, а в домах тряслись стекла.

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Ночные звуки взрывов снова напугали жителей Ростова-на-Дону
Видео: ТГ канал severrostov

Официальных комментариев о происшествии от властей города и экстренных служб пока не поступало. Информация уточняется.

Между тем накануне, в ночь на 25 декабря, жители Западного микрорайона также жаловались на жуткий грохот. Очевидцы сравнили гул с завываниями из фильмов ужасов.

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