Жители Ростова-на-Дону снова пожаловались на громкие звуки. Некий «хлопок» они услышали в ночь на 26 декабря. Шум был особенно интенсивным в Западном микрорайоне и на Военведе.
По сообщениям очевидцев, из-за «хлопка» у машин срабатывала сигнализация, а в домах тряслись стекла.
Официальных комментариев о происшествии от властей города и экстренных служб пока не поступало. Информация уточняется.
Между тем накануне, в ночь на 25 декабря, жители Западного микрорайона также жаловались на жуткий грохот. Очевидцы сравнили гул с завываниями из фильмов ужасов.