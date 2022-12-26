Зона захоронений кладбища «Ростовское», расположенного в Мясниковском районе, заполнена на 69,54%. С начала марта этого года показатель вырос более чем на 7%.
В дирекции кладбища изданию «Молот» рассказали, что правила захоронения никак не изменились. Однако основная часть захоронений сейчас осуществляется именно на кладбище «Ростовское». Так, Северное кладбище является действующим, но захоронения осуществляются на нем на Алее Героев, также возможно погребение тела или праха в одну и ту же могилу с ранее похороненным близким родственником.
Напомним, что кладбище "Ростовское" в Мясниковском районе открыли в августе 2019 года.
Ранее урбанист Артемий Зайцев предложил проложить дорогу в Ростове через Северное кладбище. Он полагает, что это самый оптимальный способ продлить проспект Космонавтов и решить транспортные проблемы развивающегося микрорайона.