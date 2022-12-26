В дирекции кладбища изданию «Молот» рассказали, что правила захоронения никак не изменились. Однако основная часть захоронений сейчас осуществляется именно на кладбище «Ростовское». Так, Северное кладбище является действующим, но захоронения осуществляются на нем на Алее Героев, также возможно погребение тела или праха в одну и ту же могилу с ранее похороненным близким родственником.