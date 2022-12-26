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Работающие россияне чаще начали задумываться об увеличении дохода

Сегодня, 12:16
В исследование приняли участие 1600 работающих россиян. Опрос показал, что в текущем году больше трудоустроенных граждан ставят целью повышение доходов.

Как сообщает NEWS.ru, по 15% респондентов среди целей на 2023 год назвали увеличение доходов и карьерный рост. Годом ранее аналогичные ответы дали 9% и 12% соответственно.

На втором месте среди целей на 2023 год – повышение квалификации (14% опрошенных), 9% хотят повысить профессиональные навыки. 3% мечтают о собственном бизнесе. У 28% респондентов профессиональных целей в планах на будущий год нет. 

Также в этом году работающие граждане практически перестали ставить себе такие задачи, как переход на удаленку и изучение иностранного языка. 

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