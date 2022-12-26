Развитие науки в Башкортостане — это не просто важная часть общего развития региона. Это вложение в будущее, в образование молодого поколения, в создание новых технологий и решений, которые будут способствовать устойчивому и динамичному развитию не только самого Башкортостана, но и всей России. И Евразийский научно-образовательный центр, и строительство студенческого городка — все это составляющие этого процесса.