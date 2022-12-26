Родители из Китая наняли опытного геймера, чтобы он победил их сына в онлайн-игре

По информации «Народных новостей», родители ребенка приняли необычное решение. Вместо запрета, они решили нанять игрока, который с легко разгромил их сына в компьютерной игре. Спустя время мальчик осознал, что его умений не хватает на противостояние с опытным игроком. В итоге его интерес к видеоиграм начал снижаться.