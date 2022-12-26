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Родители из Китая наняли опытного геймера, чтобы он победил их сына в онлайн-игре

Сегодня, 13:17
Фото: pxhere.com
Супружеская пара из Китая придумала, как отвлечь сына от компьютерных игр и заинтересовать его учебой с помощью профессионального геймера.

По информации «Народных новостей», родители ребенка приняли необычное решение. Вместо запрета, они решили нанять игрока, который с легко разгромил их сына в компьютерной игре. Спустя время мальчик осознал, что его умений не хватает на противостояние с опытным игроком. В итоге его интерес к видеоиграм начал снижаться.

Порядка десяти поражений хватило, чтобы мальчик ощутил свою несостоятельность и решил вернуться к учебе. По словам нанятого геймера, что подобный метод становиться все более популярным в Китае.

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