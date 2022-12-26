Россельхозбанк предлагает новогоднюю ставку по вкладу и дарит подарки

«Лови момент» — предновогодняя акция, адресованная тем клиентам, у которых нет действующих срочных вкладов и накопительных счетов в Россельхозбанке. В рамках акции можно открыть вклад «Доходный» в рублях на срок 3 года по повышенной ставке 9,5% годовых. Кроме того, при открытии этого же вклада на срок 1,5 года акционная ставка составит 8,3%, а на срок 1 год 1 месяц клиенты банка могут рассчитывать на ставку 8,0% годовых. В рамках предложения предусмотрено подключение клиента к дистанционному банковскому обслуживанию, что делает пользование инструментом сбережения еще удобнее.