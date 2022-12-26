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Россельхозбанк предлагает новогоднюю ставку по вкладу и дарит подарки

Сегодня, 14:38
Фото: РСХБ
РСХБ запустил предновогоднюю акцию: вклад со ставкой до 9,5% и карта Мир-UnionPay в подарок.

«Лови момент» — предновогодняя акция, адресованная тем клиентам, у которых нет действующих срочных вкладов и накопительных счетов в Россельхозбанке. В рамках акции можно открыть вклад «Доходный» в рублях на срок 3 года по повышенной ставке 9,5% годовых. Кроме того, при открытии этого же вклада на срок 1,5 года акционная ставка составит 8,3%, а на срок 1 год 1 месяц клиенты банка могут рассчитывать на ставку 8,0% годовых. В рамках предложения предусмотрено подключение клиента к дистанционному банковскому обслуживанию, что делает пользование инструментом сбережения еще удобнее.

«Но на этом мы не ограничиваемся. Тех клиентов, которые в рамках акции оформят вклад на сумму от 1 млн рублей, ждет подарок: карта Мир-UnionPay, которая поможет путешествовать по России за рубежом в новом году с большим комфортом», — отметила директор Ростовского регионального филиала РСХБ Лариса Туишева.

Минимальные суммы при открытии вклада по акции: в офисе банка — 10 000 рублей, через дистанционные каналы обслуживания – 3 000 рублей. Максимальная сумма не ограничена. Выплата процентов при открытии вклада по акции производится в конце срока. Пополнение вклада не предусмотрено.

Открыть вклад в рамках акции можно в период с 12 декабря 2022 года по 31 января 2023 г.

Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

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#Анна Петрова
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