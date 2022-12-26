Ростовчане стали покупать вещи в секонд-хендах и рынках после ухода западных брендов

Многие молодые ростовчане, такие как студентка Кристина Павленюк, с которой встретился корреспондент RostovGazeta в ТРЦ «Горизонт», признаются, что сначала совсем не представляли своей жизни без модных брендов, однако совсем скоро отыскали местные магазины.
- Хожу, например, в секонд-хенды, это экологично — смеётся она, заверяя нас, что таких мест много. - Заказываю в интернете. И часто заглядываю, вот, в „Горизонт“, здесь много чего осталось, а я даже не знала, что это наши магазины.
Старшее же поколение об этом не переживает совсем. Жизнь на ростовских базарах, в том числе на легендарном рынке «Восточный», кипит, как и всегда, — продавщицы не успевают подробно поговорить о том, как к ним активно ходит народ. То и дело подходит кто-нибудь, чтобы спросить оставшиеся размеры.
Однако те, кто в дальнем углу рынка остался без покупательского внимания, охотно поделились с нами:
«Всегда к нам приходили за вещами: знают, что где-то „Китай“, и всё равно идут. В Zara такой же „китай“ был, только дороже».