По словам автора, дорожки для велосипедистов должны проходить в середине Пушкинской, чтобы разделять потоки людей. Он добавил, что нынешнее расположение опасно.
«В данный момент дорожка проходит под окнами домов, пересекает выезды и выходы со дворов. В результате велосипедистов сбивают машины, либо они сами сбивают людей — и в первую очередь мам с колясками», — написал ростовчанин.
Он добавил, что часто автомобили блокируют проезд для велосипедистов. Также горожанин попросил убрать затрудняющих движение музыкантов и запретить выгул собак.
На момент понедельника ответа от властей не было.
Ранее стало известно, что проект велодорожек обойдется Ростову в 165 млн рублей.