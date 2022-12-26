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Ростовчане заявили, что велодорожки на улице Пушкинской опасные

Сегодня, 05:20
Фото: 1MI
Житель Ростова-на-Дону попросил власти изменить расположение велодорожек на улице Пушкинской, говорится в сервисе «Благоустройство города».

По словам автора, дорожки для велосипедистов должны проходить в середине Пушкинской, чтобы разделять потоки людей. Он добавил, что нынешнее расположение опасно.

«В данный момент дорожка проходит под окнами домов, пересекает выезды и выходы со дворов. В результате велосипедистов сбивают машины, либо они сами сбивают людей — и в первую очередь мам с колясками», — написал ростовчанин.

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Он добавил, что часто автомобили блокируют проезд для велосипедистов. Также горожанин попросил убрать затрудняющих движение музыкантов и запретить выгул собак.

На момент понедельника ответа от властей не было. 

Ранее стало известно, что проект велодорожек обойдется Ростову в 165 млн рублей.

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