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Ростовская область заняла 15-е место в рейтинге регионов России

Сегодня, 15:53
Фото: 1MI
Ростовская область получила 57,7 баллов из 100 в топе лучших регионов России, составленном «РИА Рейтинг».

Аналитики составили топ лучших регионов России. В рейтинге учитывались качество жизни, социально-экономическая ситуация, рынок труда, материальное благополучие населения и приверженности здоровому образу жизни. Ростовская область получила 57,7 баллов из 100 и заняла 15-е место в топе. 

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Лидерами рейтинга оказались Москва и Московская области, Санкт-Петербург, Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ. ﻿В хвосте же поставлены Хакасия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Калмыкия и Забайкалье.

Ранее Ростовская область попала в список самых встревоженных регионов.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Рейтинг
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