Аналитики составили топ лучших регионов России. В рейтинге учитывались качество жизни, социально-экономическая ситуация, рынок труда, материальное благополучие населения и приверженности здоровому образу жизни. Ростовская область получила 57,7 баллов из 100 и заняла 15-е место в топе.
Лидерами рейтинга оказались Москва и Московская области, Санкт-Петербург, Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ. В хвосте же поставлены Хакасия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Калмыкия и Забайкалье.
Ранее Ростовская область попала в список самых встревоженных регионов.