Александр Бородай напомнил, что на фронте важно не собираться в одном место «большой толпой». Это можно делать только в случае острой необходимости, например, для обсуждения стратегических вопросов. Также нельзя часто ночевать в одном месте, подолгу где-то останавливаться. «Перемещения должны быть быстрыми, никогда не должно быть кортежа машин», — отметил депутат.