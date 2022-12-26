Парламентарий Александр Бородай прокомментировал недавнее ранение бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Напомним, тот был ранен в Донецке 22 декабря. В тот день ВСУ обстреляли ресторанно-гостиничный комплекс «Шеш-Беш», где и находился политик. Сейчас он госпитализирован в Москву для хирургического вмешательства.
Александр Бородай напомнил, что на фронте важно не собираться в одном место «большой толпой». Это можно делать только в случае острой необходимости, например, для обсуждения стратегических вопросов. Также нельзя часто ночевать в одном месте, подолгу где-то останавливаться. «Перемещения должны быть быстрыми, никогда не должно быть кортежа машин», — отметил депутат.
Также Бородай предположил, что о местоположении Рогозина ВСУ могли узнать с помощью радиоэлектронных устройств и агентуры.
Напомним, раненого Дмитрия Рогозина 23 декабря доставили из Донецка в Ростов, где и планировали прооперировать. Однако затем медики решили отправить политика для хирургического вмешательства московским коллегам. Сообщается, что у Рогозина серьезное ранение в области позвоночника и контузия.