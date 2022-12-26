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Ростовский депутат Бородай рассказал, как ВСУ могли вычислить местоположение Рогозина

Сегодня, 16:52
Фото: бородай.рф
Собираться «большой толпой» на передовой чревато гибелью или ранением, напомнил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

Парламентарий Александр Бородай прокомментировал недавнее ранение бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Напомним, тот был ранен в Донецке 22 декабря. В тот день ВСУ обстреляли ресторанно-гостиничный комплекс «Шеш-Беш», где и находился политик. Сейчас он госпитализирован в Москву для хирургического вмешательства.

Александр Бородай напомнил, что на фронте важно не собираться в одном место «большой толпой». Это можно делать только в случае острой необходимости, например, для обсуждения стратегических вопросов. Также нельзя часто ночевать в одном месте, подолгу где-то останавливаться. «Перемещения должны быть быстрыми, никогда не должно быть кортежа машин», — отметил депутат.

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Также Бородай предположил, что о местоположении Рогозина ВСУ могли узнать с помощью радиоэлектронных устройств и агентуры.

Напомним, раненого Дмитрия Рогозина 23 декабря доставили из Донецка в Ростов, где и планировали прооперировать. Однако затем медики решили отправить политика для хирургического вмешательства московским коллегам. Сообщается, что у Рогозина серьезное ранение в области позвоночника и контузия.

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