По мнению эксперта, в первую неделю после Нового года ростовчанам стоит ожидать некоторого снижения цен на продукты питания из-за резкого падения спроса.
«Они снизятся незначительно - на 2-5%. В остальном же цены будут расти, потому что акцизы поднимаются ежегодно и инфляция растет», - объясняет экономист.
Миронова добавляет, что цены на продукты питания ежегодно поднимаются из-за так называемой продовольственной инфляции на 3-7%.
«Однозначно стоит ожидать роста цен на молочную и мясную продукцию до 10%. Также подорожают фрукты и овощи на 7-8%. Стоимость хлебобулочных изделий останется почти на прежнем уровне, они незначительно вырастут в цене на 2-3%», - делится своим прогнозом Миронова.
На рост цен в предстоящем 2023 году повлияли, по мнению экономиста, ослабевший поток импортных товаров, а также резкое падение курса валют.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовский аграрий предрек значительный скачок цен на овощи и сахар в 2023 году.