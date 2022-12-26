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Ростовский экономист назвал товары, которые больше всего подорожают в 2023 году

Сегодня, 08:22
Фото: https://ru.freepik.com/
Сразу после Нового года цены могут немного упасть, а затем поднимутся в среднем на 7% на все продукты, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский экономист Анастасия Миронова.

По мнению эксперта, в первую неделю после Нового года ростовчанам стоит ожидать некоторого снижения цен на продукты питания из-за резкого падения спроса.

«Они снизятся незначительно - на 2-5%. В остальном же цены будут расти, потому что акцизы поднимаются ежегодно и инфляция растет», - объясняет экономист.

Миронова добавляет, что цены на продукты питания ежегодно поднимаются из-за так называемой продовольственной инфляции на 3-7%.

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«Однозначно стоит ожидать роста цен на молочную и мясную продукцию до 10%. Также подорожают фрукты и овощи на 7-8%. Стоимость хлебобулочных изделий останется почти на прежнем уровне, они незначительно вырастут в цене на 2-3%», - делится своим прогнозом Миронова.

На рост цен в предстоящем 2023 году повлияли, по мнению экономиста, ослабевший поток импортных товаров, а также резкое падение курса валют.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовский аграрий предрек значительный скачок цен на овощи и сахар в 2023 году.

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