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Ростовский эксперт рассказал, как беспилотники ВСУ пролетели 800 км до Энгельса

Сегодня, 11:45
Фото: Mil.ru
Ростовский эксперт Михайлов рассказал, как беспилотники пролетели 800 км до Энгельса
Эксперт по межнациональным конфликтам, политолог Евгений Михайлов проанализировал попытку атаки украинским беспилотником аэропорта в Энгельсе и поделился с RostovGazeta своими выводами.

Напомним, что ночью 26 декабря средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат при подлете к военному аэродрому «Энгельс». По словам ростовского эксперта, прилет украинского БПЛА в Саратовскую область — это очередная провокация.

«Как это произошло — можно только предполагать. У Украины отсутствуют такие возможности для разведки. Я допускаю, что здесь поработали спутниковые системы западных стран. Они рассчитали высоту, проложили определенный маршрут для беспилотника», — отмечает Михайлов.

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Собеседник добавляет, что сейчас провокации со стороны Украины могут усилиться из-за того, что боевые действия вошли в самую острую фазу.

«Вот-вот мы освободим Донбасс. Это решающая фаза, после которой украинские войска побегут. Поэтому и идет нагнетание обстановки», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала о ходе спецоперации в декабре 2022 года.

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