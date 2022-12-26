«Как это произошло — можно только предполагать. У Украины отсутствуют такие возможности для разведки. Я допускаю, что здесь поработали спутниковые системы западных стран. Они рассчитали высоту, проложили определенный маршрут для беспилотника», — отмечает Михайлов.