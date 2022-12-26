Напомним, что ночью 26 декабря средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат при подлете к военному аэродрому «Энгельс». По словам ростовского эксперта, прилет украинского БПЛА в Саратовскую область — это очередная провокация.
«Как это произошло — можно только предполагать. У Украины отсутствуют такие возможности для разведки. Я допускаю, что здесь поработали спутниковые системы западных стран. Они рассчитали высоту, проложили определенный маршрут для беспилотника», — отмечает Михайлов.
Собеседник добавляет, что сейчас провокации со стороны Украины могут усилиться из-за того, что боевые действия вошли в самую острую фазу.
«Вот-вот мы освободим Донбасс. Это решающая фаза, после которой украинские войска побегут. Поэтому и идет нагнетание обстановки», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала о ходе спецоперации в декабре 2022 года.