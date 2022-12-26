«Ситуация с отходами»: регоператор «ЭКОГРАД-Н» подвел итоги 2022 года

Статус регионального оператора компания «ЭКОГРАД-Н» приобрела первой в Ростовской области, в 2018 году. С тех пор прошло уже четыре года. Однако забот у регоператора не уменьшается. Только за этот год было вывезено свыше 264 тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов. Для этого на улицы обслуживаемых населенных пунктов выходило 98 единиц техники.