«Ситуация с отходами»: регоператор «ЭКОГРАД-Н» подвел итоги 2022 года

Статус регионального оператора компания «ЭКОГРАД-Н» приобрела первой в Ростовской области, в 2018 году. С тех пор прошло уже четыре года. Однако забот у регоператора не уменьшается. Только за этот год было вывезено свыше 264 тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов. Для этого на улицы обслуживаемых населенных пунктов выходило 98 единиц техники.
«Мы постоянно обновляем автопарк компании. За этот год приобрели два новых мусоровоза и современный ломовоз для ликвидации свалочных очагов», — отмечает директор ООО «ЭКОГРАД-Н» Галина Картушина.
Помимо наращивания техпарка, регоператор регулярно приобретает новые контейнеры для ТКО, а так же мульды объемом 8 кубов. В целом, за 2022 год закуплено порядка 500-та единиц различных видов контейнеров для сбора отходов.
Сортировка мусора уже давно считается не модным трендом, а суровой необходимостью. Ведь без выделения пригодного для переработки вторсырья, сократить объемы отходов, отправляемых на захоронение, невозможно.
«Количество расставленных нами контейнеров для раздельного сбора пластика увеличилось в этом году на 90 штук. Общее их количество в зоне нашего обслуживания составляет порядка 500 штук», — уточняет Галина Картушина.
Для просвещения населения регоператор продолжает работу с населением. За 2022 год «ЭКОГРАД-Н» провел свыше 50-ти ежемесячных акций по сбору вторсырья, собрав свыше 20-ти тонн отходов.
«Мы являемся партнерами нескольких экологических движений. Постоянно участвуем в различных экологических проектах, в том числе по сбору макулатуры, эко-просветительству в школах. Хотим поблагодарить всех своих партнёров, оказывающих нам поддержку в этом направлении», — добавляет Галина Картушина
Ближайшими для себя точками развития в этом направлении регоператор ставит запуск экологических уроков среди детей в городах Новочеркасск и Батайск. А также открытие стационарного контейнера для сбора различных видов вторсырья.
Для того чтобы схема вывоза ТКО с контейнерных площадок работала чётко и без сбоев, региональный оператор постоянно совершенствует имеющиеся логистические цепочки. В этом помогает постоянное взаимодействие с административными органами, партнёрами и, конечно же, абонентами.
«Любые задержки в вывозе отходов для нас неприемлемы, — делится фактами начальник отдела логистики ООО «ЭКОГРАД-Н» Андрей Вышкворкин. — Мы непрерывно анализируем имеющиеся графики работы техники и возникающие сбои в работе, чтобы оперативно корректировать данную систему».
Для этого регоператор запустил в тестовом режиме единую с административными органами базу данных состояния контейнерных площадок. Такой подход помогает оперативно реагировать на любые зафиксированные нарушения. Однако создание качественной системы обращения с отходами зависит не только от регионального оператора.
«За организацию и содержание контейнерной площадки отвечают административные органы. Мы — за своевременный вывоз образовавшихся ТКО. А население — за правильное пользование контейнерной площадкой. Только общее взаимодействие всех нас позволит создать действительно эффективную систему обращения с отходами», — разъясняет Андрей Вышкворкин.
Деятельность по выявлению и ликвидации свалочных очагов на договорной основе не прекращалась региональным оператором на протяжении всего года. Так, за 2022 год было вывезено порядка 24 тыс. кубических метров отходов, которые скопились в местах, не предназначенных для складирования мусора.
«Чаще всего, основой несанкционированных свалок является строительный мусор и отработанные покрышки, — говорит руководитель отдела экологического контроля Анна Терешина. — Такие виды отходов не входят в состав ТКО и должны утилизироваться за счёт средств собственников земельных участков. Однако граждане и некоторые организации, оказывающие строительные или автосервисные услуги, видимо, предпочитают экономить подобным незаконным образом».
Особо остро стоит вопрос с отработанными покрышками. По словам экспертов, их запрещено отправлять на захоронение, а надо должным образом перерабатывать или утилизировать.
«В этом направлении есть определённые сложности. Мы регулярно оказываем содействие в вывозе таких отходов. Только в ноябре этого года в совместной акции с администрациями городов Батайска и Азова было собрано и отправлено на переработку несколько крупных несанкционированных свалок из старых шин, находящихся в черте этих городов», — уточняет Анна Терешина.
Большинство свалочных очагов находятся в непосредственной близости к контейнерным площадкам или в местах зеленых насаждений. Это приносит огромный вред окружающей среде. И самое печальное — видеть, как люди увеличивают объемы свалок обычными пакетами с ТКО, не дойдя до контейнерной площадки всего несколько метров.
«К сожалению, пока жители будут выбрасывать различные виды отходов в местах, не предназначенных для этих целей, борьба с возникающими свалочными очагами так и будет оставаться в списке постоянных дел наших сотрудников», — констатирует Галина Картушина.
Еще одной проблемой, с которой сталкивается региональный оператор, является постоянная работа по взысканию долгов с неплательщиков. Наиболее остро этот вопрос стоит в сельских поселениях.
«Несмотря на то, что услуги по обращению с ТКО являются обязательными, некоторые граждане не считают нужным за них платить», — отмечает начальник отдела по работе с дебиторской задолженностью ООО «ЭКОГРАД-Н» Алексей Шамардин.
Среди собственников и нанимателей жилых помещений до сих пор есть неплательщики, которые ни разу с октября 2018 года не внесли платежи.
Недобросовестность исполнения потребителями обязательств по оплате услуг вывоза ТКО приводит к значительному росту дебиторской задолженности «ЭКОГРАД-Н». Возвращать такие долги приходится в судебном порядке.
«Только в 2022 году мы подали почти восемь тысяч исков на взыскание неоплаченных счетов», — подчеркивает Алексей Шамардин.
Коллектив ООО «ЭКОГРАД-Н» настоятельно рекомендует потребителям своевременно оплачивать выставленные им счета за услуги по вывозу ТКО, не допуская образования задолженностей и судебного производства.
Одним из приоритетов «ЭКОГРАД-Н» считает строительство Новочеркасского МЭОКа. Современный комплекс будет включать в себя сортировку ТКО с отбором восьми полезных фракций, в том числе и пластика. А также участки компостирования органических отходов, измельчения крупногабаритных отходов и захоронения.
Его появление позволит увеличить показатели объемов отсортированного пластика и других видов вторсырья из общей массы отходов.
Ожидается, что планируемый объект будет оснащен современными системами защиты от негативного воздействия всех компонентов окружающей среды.
Региональный оператор «ЭКОГРАД-Н» всегда открыт к диалогу со своими абонентами. Связаться с представителями службы можно любым удобным способом.
Помимо телефона, официального сайта, страниц в соцсетях, «ЭКОГРАД-Н» запустил единый номер диспетчерской службы. По нему можно оперативно выяснить всю необходимую информацию о производимых рейсах спецтехники и причинах задержки в вывозе ТКО.
«Также, в каждом обособленном подразделении, которые размещены во всех районах зоны нашей деятельности, есть отдельные телефонные номера для работы с физическими и юридическими лицами», — сообщает начальник отдела по работе с клиентами ООО «ЭКОГРАД-Н» Эльвира Недвигина.
Информация о номерах телефонов, а также адресах и графиках работы подразделений есть на официальном сайте компании www.ekograd-n.ru
На сайте также размещены образцы договоров и заявлений, а также вся информация по услугам. Задать вопрос региональному оператору можно по кнопке обратной связи на официальном сайте.
Подводя итоги года коллектив ООО «ЭКОГРАД-Н» поздравляет своих партнеров, абонентов и читателей с наступающим Новым годов. Желает крепкого здоровья, счастья, благополучия, воплощения поставленных целей и хороших запоминающихся событий.