На специальном заседании гордумы в Таганроге утвердили бюджет на 2023–2025 года. Согласно нему, в следующем году доходы города составят 8 миллиардов 951,7 миллионов рублей. Такую же сумму составят расходы Таганрога. Таким образом, впервые за последние несколько дней бюджет города будет бездефицитным.
Собственные налоговые и неналоговые поступления Таганрога составят 3,3 миллиарда рублей, 5,6 миллиардов рублей поступят в бюджет города от области и федеральных властей.
Основным приоритетом на следующий год депутаты назвали реализацию социально значимых программ. Также запланированы увеличения пособий, социальных выплат и зарплат бюджетников.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев и Валентина Матвиенко обсудили планы по развитию Таганрога в 2023 году.