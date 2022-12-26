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Скандальный бюджет на 2023 год утвердили в Таганроге

Сегодня, 16:14
Фото: wikipedia.org
Таганрог
Бюджет Таганрога на 2023 год оказался бездефицитным, об этом стало известно на заседании гордумы.

На специальном заседании гордумы в Таганроге утвердили бюджет на 2023–2025 года. Согласно нему, в следующем году доходы города составят 8 миллиардов 951,7 миллионов рублей. Такую же сумму составят расходы Таганрога. Таким образом, впервые за последние несколько дней бюджет города будет бездефицитным.

Собственные налоговые и неналоговые поступления Таганрога составят 3,3 миллиарда рублей, 5,6 миллиардов рублей поступят в бюджет города от области и федеральных властей.

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Основным приоритетом на следующий год депутаты назвали реализацию социально значимых программ. Также запланированы увеличения пособий, социальных выплат и зарплат бюджетников.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев и Валентина Матвиенко обсудили планы по развитию Таганрога в 2023 году.

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#Алина Заярная#Город#Новости#Ростовская область#Таганрог#Бюджет
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