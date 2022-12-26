На специальном заседании гордумы в Таганроге утвердили бюджет на 2023–2025 года. Согласно нему, в следующем году доходы города составят 8 миллиардов 951,7 миллионов рублей. Такую же сумму составят расходы Таганрога. Таким образом, впервые за последние несколько дней бюджет города будет бездефицитным.