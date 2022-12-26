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Слишком горячий кофе: в Ростове вспыхнула мобильная кофейня, владелец получил ожоги

Сегодня, 11:10
Фото: МЧС по Ростовской области
В Ростове при пожаре в мобильной кофейне пострадал 20-летний парень утром 26 декабря

В Ростове при пожаре в мобильной кофейне пострадал 20-летний парень утром 26 декабря

В Ростове-на-Дону произошло возгорание мобильной кофейни, из-за чего пострадал один человек, сообщили в УМЧС по региону.

Утром в понедельник, 26 декабря, загорелся минивэн Mitsubishi, в котором располагалась мобильная кофейня. Пламя успело охватить три квадратных метра транспорта.

«Пострадал 20-летний парень, он получил ожоги лица и головы. Его доставили в больницу», — сказано в сообщении.

В центре Ростова после пожара нашли тело 83-летней пенсионерки 22 декабря
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Отмечается, что пострадавший является владельцем автомобиля. Само происшествие случилось на улице Таганрогской. 

К ликвидации огня привлекли четырех человек, они использовали одну единицу техники. 

Ранее в центре Ростова после пожара нашли тело 83-летней пенсионерки 22 декабря. 

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#Пожар#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Илья Протвинов
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