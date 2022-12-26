Утром в понедельник, 26 декабря, загорелся минивэн Mitsubishi, в котором располагалась мобильная кофейня. Пламя успело охватить три квадратных метра транспорта.
«Пострадал 20-летний парень, он получил ожоги лица и головы. Его доставили в больницу», — сказано в сообщении.
Отмечается, что пострадавший является владельцем автомобиля. Само происшествие случилось на улице Таганрогской.
К ликвидации огня привлекли четырех человек, они использовали одну единицу техники.
Ранее в центре Ростова после пожара нашли тело 83-летней пенсионерки 22 декабря.