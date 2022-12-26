Эксперты констатируют, что жители Ростовской области стали сдержаннее подходить к празднованию Нового года. Они не рискуют совершать необдуманные и дорогостоящие траты. На ситуацию повлияла индексация цен и уход из России зарубежных компаний. Однако даже покупка многих традиционных новогодних продуктов и напитков может значительно ударить по кошельку ростовчан.
Согласно последним данным в системе ЕМИСС, в Ростовской области больше всего остального подорожали соленые и копченные деликатесы из рыбы. Если в 2021 году они стоили около 814 рублей за полкилограмма, то в этом году такое же количество продукта обойдется уже в 1036 рублей. Икра лососевых подорожала на 12%. Сейчас двухсотграммовая баночка в среднем стоит около 1163 рублей, что примерно на 124 рубля дороже, чем в прошлом декабре.
Экономисты и до новогоднего ажиотажа прогнозировали рост цен на рыбные продукты. Они объяснили это тем, что икра и рыбные деликатесы являются важной статьей экспорта России, и поэтому инфляция и санкции приоритетно ударят по ним.
Впрочем, для бутербродов с икрой или рыбными деликатесами потребуются также сливочное масло и хлеб. Масло за год подорожало на 23,4%, за двухсотграммовую упаковку хозяйкам придется отдать в магазине в среднем 143 рубля. Булочка ржаного хлеба обойдется в 26,27 рубля, а это на 12% дороже, чем год назад.
Неожиданным образом в Ростовской области в этом году подорожали торты. 800 граммов кондитерского изделия в прошлом году стоили 375,87 рублей. Сейчас за такой же торт нужно выложить практически 500 рублей. Также на больше, чем на 25% поднялись в цене шоколадные конфеты, полкилограмма сладостей к новогоднему столу в этом году в среднем обойдутся уже в 396 рублей.
В этом случае рост стоимости сладостей также объясняется зарубежным производством многих красителей, наполнителей и кондитерского оборудования. Подорожание выпечки прогнозировал еще в октябре советник президента и эксперт по ценообразованию Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш. Он объяснил, что на стоимость хлебопекарных изделий повлияет как нынешняя себестоимость зерна, так и индексация услуг ЖКХ.
Также больше обычного жителям Ростовской области придется потратиться на говядину, колбасу и мясные копчености. Полкило сырокопченой колбасы обойдется жителям региона уже в среднем в 524 рубля, что на 55 рублей дороже, чем в прошлом году. Килограмм говядины бескостной стоит в среднем в 468 рублей, что выше на 12,7% показателя в прошлом году. 500 граммов мясных копченостей теперь стоит 738,54 рубля вместо прошлогодних 671,92. На рост цен на мяса жаловались даже сетевые рестораны, из-за этого во «Вкусно — и точка» увеличили стоимость, как минимум, двух популярных бургеров.
Также заметно в Ростовской области поднялись в цене сыры - в среднем на 24,2%. Донским хозяйкам кусочек сыра в 300 граммов обойдется в 216 рублей, что на 42 рубля дороже, чем годом ранее. Апельсины подорожали на 9,3%, килограмм в среднем продают в регионе за 130 рублей, яблоки стали стоит дороже на 6,3% - 45,7 рубля за 600 граммов. Незначительно подорожали лимоны, один желтый фрукт весом в 200 граммов можно купить примерно за 29,4 рубля, приблизительно столько же пришлось бы заплатить и в 2021 году.
Пятидесятиграммовая упаковка черного чая обойдется в среднем в 57,8 рубля, что также на 11% дороже, чем годом ранее. Овощи натуральные консервированные, к которым можно отнести, например, оливки или соленые огурчики обойдутся в среднем 104,8 рубля за баночку, а это на 22% больше, чем приходилось местным хозяйкам платить в прошлом году.
Традиционные новогодние салаты на фоне роста цен на продукты, естественно, также обойдутся дороже. Приготовить тазик оливье весом в 2-2,2 килограмма хозяйкам из Ростовской области обойдется в 386,13 рубля. Продукты для любимого многим блюда за год подорожали на 12,4%. Селедка под шубой выйдет дешевле - в 264 рубля, что дороже прошлогодней стоимости всего на 2%.
Некоторые продукты в Ростовской области ближе к Новому году, наоборот, упали в цене. Например, подешевели охлажденные и замороженные куры. В 2021 году за килограмм курицы ростовчанину бы пришлось отдать 177,71 рубля, сейчас же — 168,47 рубля, что на 5,2% дешевле.
Картофель подешевел на 63% по сравнению с прошлогодней ценой, сейчас он стоит 30,27 рубля за килограмм. Упали в цене и свежие помидоры и огурцы. Полкило помидоров для нарезки к праздничному столу обойдется жителям Ростовской области в 61,99 рубля, годом ранее за этот же вес пришлось бы отдать 64,14 рублей. Огурцы же сейчас стоят 63,94 рубля за 500 граммов.
Однако эксперты предупреждают, что скоро Ростовскую область ждет значительный рост цен на огурцы и помидоры. Дело в том, что сейчас на ростовских прилавках лежат местные овощи. Между тем, отечественные теплицы берут тайм-аут до следующей посевной кампании, а значит, полки магазинов займут огурцы и помидоры из Турции и Азербайджана. Из-за этого конечная стоимость овощей увеличится на 50%, а то и на все 100%.
По сравнению с продуктами питания алкогольные напитки подорожали не так заметно. К примеру, бутылка шампанского российского производства обойдется в среднем в 345 рублей, что на 8,5% больше, чем в прошлом декабре. Поллитровая бутылка коньяка ординарного, тоже отечественного, стоит в среднем 694,8 рубля, за год он подорожал на 7%. Водка подорожала на 7,4%, бутылка обойдется в среднем в 331,6 рубля.
Безалкогольные напитки, ввиду того, что известные зарубежные бренды решили покинуть российский рынок, подорожали куда сильнее. Например, цены на фруктовые соки за год взлетели на 21%, а стоимость литрового пакета составляет 116,9 рубля. Цены на газированные напитки выросли на 26%, а бутылка объемом в 1 литр теперь стоит в среднем больше 61 рубля. Минеральная вода подорожала на 24%, литровая бутылка обойдется в 44,2 рубля.
Таким образом стоимость новогоднего стола, с учетом покупки и приготовления всех вышеназванных продуктов составит в 2022 году 8136 рублей, это почти на целую тысячу рублей больше, чем пришлось жителям региона потратить перед праздником в 2021 году.
Эксперт по ценообразованию Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш полагает, что рост цен объясняется сниженным спросом на товары. Производители для получения хоть какой-то прибыли и покрытия убытков вынуждены повышать стоимость продукции.
Руководитель департамента потребительского рынка Ростовской области Алексей Панкратов считает, что основная инфляционная нагрузка в этом году уже пройдена, экономическая ситуация стабилизировалась. Именно поэтому снижаются цены на сахар, картофель, морковь и курицу. Снижение цен выгодно и самим производителям для сохранения покупательской способности местных жителей. Однако товары, привезенные из-за рубежа, как, например, некоторые морепродукты и алкоголь будут, наоборот, увеличиваться в стоимости.
Соглашается с ним и экономист Артур Хачатрян. Предновогоднее повышение цен он объясняет потребительским ажиотажем. Скачок стоимости традиционных для новогоднего стола продуктов происходит ежегодно и мало связан с инфляцией. Производители, по мнению эксперта, не смотря на кризис, не упускают возможности подороже реализовать свой товар, так как знают, что он в любом случае будет востребован. Наибольший пик цен Хачатрян прогнозирует после 25 декабря, снижение же начнется с 3 — 4 января.