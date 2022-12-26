Согласно последним данным в системе ЕМИСС, в Ростовской области больше всего остального подорожали соленые и копченные деликатесы из рыбы. Если в 2021 году они стоили около 814 рублей за полкилограмма, то в этом году такое же количество продукта обойдется уже в 1036 рублей. Икра лососевых подорожала на 12%. Сейчас двухсотграммовая баночка в среднем стоит около 1163 рублей, что примерно на 124 рубля дороже, чем в прошлом декабре.