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Три очага дорожных аварий устранили в Ростовской области в 2022 году

Сегодня, 15:34
Фото: 1MI
В Ростовской области активно ведется борьба с очагами аварийности на дорогах, сообщили в региональном правительстве.

В текущем году на дорогах в Ростовской области удалось ликвидировать три очага аварийности. Это те места, где чаще всего фиксируются ДТП.

Например, к таковым можно отнести участок дороги «Ростов — Ставрополь» от трассы М-4 «Дон» до границы Ставропольского края, дорога «Самбек — Матвеев Курган — Куйбышево — Снежное». За год там произошло девять дорожных аварий, в которых пострадали 12 человек.

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Сейчас на подъезде к этим участкам установлены предупреждающие щиты, нанесены продольные и поперечные шумовые полосы для привлечения внимания к дорожным знакам и разметке. Эти меры должны снизить аварийность на участках дорог.

Накануне в Ростовской области в жутком ДТП погибла юная автоледи.

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#Новости#Ростовская область#Дтп#Дорога#Происшествие
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