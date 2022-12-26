В текущем году на дорогах в Ростовской области удалось ликвидировать три очага аварийности. Это те места, где чаще всего фиксируются ДТП.
Например, к таковым можно отнести участок дороги «Ростов — Ставрополь» от трассы М-4 «Дон» до границы Ставропольского края, дорога «Самбек — Матвеев Курган — Куйбышево — Снежное». За год там произошло девять дорожных аварий, в которых пострадали 12 человек.
Сейчас на подъезде к этим участкам установлены предупреждающие щиты, нанесены продольные и поперечные шумовые полосы для привлечения внимания к дорожным знакам и разметке. Эти меры должны снизить аварийность на участках дорог.
Накануне в Ростовской области в жутком ДТП погибла юная автоледи.