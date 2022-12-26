Например, к таковым можно отнести участок дороги «Ростов — Ставрополь» от трассы М-4 «Дон» до границы Ставропольского края, дорога «Самбек — Матвеев Курган — Куйбышево — Снежное». За год там произошло девять дорожных аварий, в которых пострадали 12 человек.