В ФОМС рассказали о процедуре получения электронного полиса

В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) рассказали все подробности о выдаче полисов ОМС, а также о новых возможностях, которые они предоставляют гражданам. В частности, благодаря цифровому полису получить медицинскую помощь теперь можно в любом субъекте РФ.
В ФОМС отметили, что штрихкод — это уникальная последовательность символов в машиночитаемом виде, которая присваивается сведениям о застрахованном лице в едином регистре застрахованных лиц (ЕРЗ), пишет newsnn.ru.
Все граждане РФ имеют право на получение полиса ОМС с момента регистрации рождения, кроме военнослужащих и приравненных к ним. Также получить полис могут теперь иностранные граждане и люди без гражданства – на время их проживания в Российской Федерации после регистрации в соответствующих ведомствах. Кроме того, в число лиц, имеющих право на получение полисов, попадают беженцы, вынужденные переселенцы, а также граждане из государств ЕАЭС.
С введением цифрового полиса ОМС утвердили новые правила персонифицированного учета в системе ОМС. Теперь вся информация о застрахованных лицах собрана в ЕРЗ. Система хранения данных в едином реестре исключает вероятность дублирования информации, кроме того, заметно упрощается процесс оформления документов и ускоряется обмен данными между всеми участниками системы ОМС.
В фонде пояснили, что если гражданин застрахован в системе ОМС и имеет на руках бумажный или пластиковый полис, то в едином реестре его цифровой полис уже оформлен.
Поэтому оформлять его потребуется только лицам, получающим полис ОМС впервые. Например, это касается тех, кто получит российское гражданство после 1 декабря 2022 года.
Все новорожденные с даты введения цифрового полиса в ЕРЗ вносятся автоматически на основании свидетельства о рождении, выданного органами ЗАГС. Однако страховую медорганизацию для ребенка родителям необходимо выбрать самостоятельно. Полученные ранее полисы ОМС на материальных носителях (бумажные и пластиковые) больше выдаваться не будут, они остаются действительными и замены не требуют.
Для граждан России полис ОМС бессрочный - его номер не меняется. При изменении персональных данных нужно уведомить об этом обслуживающую страховую медорганизацию в течение 1 месяца со дня, когда эти изменения произошли.
Оформить цифровой полис ОМС можно в личном кабинете на едином портале государственных услуг (ЕПГУ) и сохранить в мобильном телефоне или в другом электронном устройстве. Выписку из ЕРЗ с данными полиса и персональным штрихкодом можно получить по запросу в обслуживающей страховой медорганизации.