В ФОМС рассказали о процедуре получения электронного полиса

Все граждане РФ имеют право на получение полиса ОМС с момента регистрации рождения, кроме военнослужащих и приравненных к ним. Также получить полис могут теперь иностранные граждане и люди без гражданства – на время их проживания в Российской Федерации после регистрации в соответствующих ведомствах. Кроме того, в число лиц, имеющих право на получение полисов, попадают беженцы, вынужденные переселенцы, а также граждане из государств ЕАЭС.