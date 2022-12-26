Самой нетерпимой страной в этом случае выступает Иран, где с 1979 года по разным данным за гомосексуальные связи казнили от четырех до шести тысяч человек. Закон определяет, что жители могут получить до ста ударов плетьми за половой контакт между лицами одного пола или даже нахождение в помещении обнаженными без необходимости. Если нарушителей накажут за контакт трижды, в четвертый раз, когда их связь будет замечена, гомосексуалистов ожидает смертная казнь. Кроме того, играет роль и то, признался ли в содеянном нарушитель порядка, сколько ему лет и какой веры он придерживается. Закон строго учитывает все это и определяет, что ждет иранцев — плеть или виселица. При этом до сих пор неизвестно, как выбивают признательные показания из тех, кто виновен в неестественной связи к представителям собственного пола.