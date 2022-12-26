Напомним, в конце ноября стало известно, что Госдума приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, это вызвало шквал как одобрения, так и интереса у общественности, которая хочет знать, к каким ценностям движется современное общество России — консервативным или западным взглядам на ЛГБТ-сообщество.
Следует понимать, что в настоящий момент ни один политический деятель не будет предлагать рассматривать опыт стран Евросоюза, США или других недружественных стран, однако «Новые известия» решили изучить, как относятся к неестественным ЛГБТ-персонам в разных странах мира.
Шаг влево, шаг вправо — петля
В настоящий момент в мире существуют четыре страны, которые не приемлют нетрадиционные отношения ни в каком виде, а наказанием за отступление от общепринятых норм является смерть. Так в Иране, Сомали, Йемене или Нигерии практикуют смертную казнь.
Самой нетерпимой страной в этом случае выступает Иран, где с 1979 года по разным данным за гомосексуальные связи казнили от четырех до шести тысяч человек. Закон определяет, что жители могут получить до ста ударов плетьми за половой контакт между лицами одного пола или даже нахождение в помещении обнаженными без необходимости. Если нарушителей накажут за контакт трижды, в четвертый раз, когда их связь будет замечена, гомосексуалистов ожидает смертная казнь. Кроме того, играет роль и то, признался ли в содеянном нарушитель порядка, сколько ему лет и какой веры он придерживается. Закон строго учитывает все это и определяет, что ждет иранцев — плеть или виселица. При этом до сих пор неизвестно, как выбивают признательные показания из тех, кто виновен в неестественной связи к представителям собственного пола.
Однако год от года количество стран, где гомосексуальные отношения являются преступлением, уменьшается. На сегодняшний день таких стран всего 66, и все они находятся на африканском континенте или в Азии. Четыре года назад, по данным ООН, таких стран было 70, и в 10% из них практиковали смертную казнь. Так, например, Саудовская Аравия изменила закон, позволив сохранять жизнь представителям ЛГБТ-сообщества, наказанием за неестественные для человека гомосексуальные связи стали 10 лет тюрьмы.
Остров «свободы»
Удивительно, но совсем иначе обстоят дела в такой стране как Куба, где ЛГБТ-персонам позволено не только вступать в однополые браки, но также усыновлять детей. Это стало возможно с 6 сентября текущего года, благодаря чему люди нетрадиционной сексуальной ориентации могут жить со своим партнером, забыв о военно-трудовых лагерях с программами по перевоспитанию. 67% жители проголосовали за внесение поправок в Семейный кодекс, а потому члены общества приняли перемены спокойно.
Между Европой и Азией
Россия пока находится где-то посередине между либеральными и консервативными взглядами на однополые отношения. Как и раньше не позволено заключать брак, будучи в однополых отношениях, однако теперь извращенцы не имеют права на публичное проявление чувств, демонстрацию ЛГБТ-символики, также запрещено упоминание представителей ЛГБТ в литературе и искусстве.
Благодаря своей позиции в отношении гомосексуальных отношений Россия занимает 46-е место из 49 стран, упомянутых в рейтинге стран Европы по защите прав ЛГБТ-сообщества. Наиболее защищенно ЛГБТ-персоны могут чувствовать себя в Мальте, где разрешены однополые браки, усыновление детей, публичное проявление чувств, а также служба в армии вне зависимости от ориентации, перемена пола, вместе с этим граждане Мальты имеют право сменить пол на X, не указывая никакую гендерную идентичность.
Сейчас эксперты предполагают, что парламентарии не остановятся на достигнутом, поскольку запрет на ЛГБТ-пропаганду отвлек общественное внимание от текущей политической ситуации, например, санкций и роста цен на продукты.
«Эта тема отлично работает и отвлекает людей от насущных проблем. В ноябре 2022 года в поисковике „Яндекс“ запрос „ЛГБТ“ был в 5,5 раз популярнее, чем „цены на продукты“ и практически сравнялся по числу с запросом „санкции“», — сообщает корреспондент издания.