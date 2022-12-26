В Ростове-на-Дону все хоронят и хоронят, а коррупционеры все воруют и воруют

В Ростове-на-Дону подорожали Дед Мороз и Снегурочка, новое кладбище оказалось заполнено на 70%, а ущерб от коррупции достиг 445 миллионов рублей, все самое интересное в материале RostovGazeta.

Сколько стоит Дед Мороз в Ростове В Ростове-на-Дону за год увеличилась стоимость услуг Деда Мороза и Снегурочки. Теперь порадовать детей перед праздниками стало дороже сразу на 13%. Но город не оказался лидером по этому показателю, так как всех обогнал Красноярск. Артисты решили поднять ценник сразу на 33%. В Москве услуги подорожали на 28%. Согласно исследованию Tinkoff Data, в целом по стране поздравления сказочных героев увеличились в цене на 20%. В данный момент заказать артистов стоит около двух тысяч рублей. Заполненное кладбище Кладбище «Ростовское», которое находится в Мясниковском районе, заполнено почти 70%. С начала марта этого года показатель вырос более чем на 7%. Открытое три года назад кладбище «Ростовское» оказалось заполнено на 70% Узнать подробнее В дирекции кладбища изданию «Молот» рассказали, что правила захоронения никак не изменились. Само оно было открыто в августе 2019 года. В городе действует также Северное кладбище, но с ограничениями. Расширенный материал читайте по ссылке. Ущерб от коррупции В Ростовской области с начала года ущерб от коррупции оценили в сумму 445 миллионов рублей. Статистику собрали за период с января по ноябрь 2022 года. По сравнению с таким же периодом 2021 года ущерб уменьшился почти в три раза. Тогда он достигал 1,2 миллиарда рублей. В этом году арестовали и изъяли имущества на 241 миллион рублей. Добровольно возместили причиненный ущерб на сумму 244 миллиона рублей. Читайте также: Больше 445 млн рублей ущерба нанесли коррупционеры Ростовской области за год