В Ростове-на-Дону за год увеличилась стоимость услуг Деда Мороза и Снегурочки. Теперь порадовать детей перед праздниками стало дороже сразу на 13%.
Но город не оказался лидером по этому показателю, так как всех обогнал Красноярск. Артисты решили поднять ценник сразу на 33%.
В Москве услуги подорожали на 28%. Согласно исследованию Tinkoff Data, в целом по стране поздравления сказочных героев увеличились в цене на 20%.
В данный момент заказать артистов стоит около двух тысяч рублей.
Кладбище «Ростовское», которое находится в Мясниковском районе, заполнено почти 70%. С начала марта этого года показатель вырос более чем на 7%.
В дирекции кладбища изданию «Молот» рассказали, что правила захоронения никак не изменились. Само оно было открыто в августе 2019 года.
В городе действует также Северное кладбище, но с ограничениями. Расширенный материал читайте по ссылке.
В Ростовской области с начала года ущерб от коррупции оценили в сумму 445 миллионов рублей. Статистику собрали за период с января по ноябрь 2022 года.
По сравнению с таким же периодом 2021 года ущерб уменьшился почти в три раза. Тогда он достигал 1,2 миллиарда рублей.
В этом году арестовали и изъяли имущества на 241 миллион рублей. Добровольно возместили причиненный ущерб на сумму 244 миллиона рублей.