Однако чем дальше от областного центра, тем хуже демографическая ситуация. За 11 лет население Ростовской области сократилось на 1,8%. Сейчас в регионе живет порядка 4,201 миллиона человек. Отмечается, что в области доля сельского населения значительно выше, чем в среднем по России — 32% против 25%.