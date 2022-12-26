В Ростовстате подвели итоги переписи населения в регионе. Выяснилось, что за 11 лет, прошедших с предыдущей переписи, количество жителей Мясниковского района Ростовской области увеличилось практически на треть. Это лучший показатель среди всех муниципалитетов региона.
В столице области, Ростове-на-Дону, население выросло лишь на 5% и сейчас составляет 1,142 миллиона человек. Также рост числа жителей зафиксирован в Батайске, Аксайском и Азовском районах.
Однако чем дальше от областного центра, тем хуже демографическая ситуация. За 11 лет население Ростовской области сократилось на 1,8%. Сейчас в регионе живет порядка 4,201 миллиона человек. Отмечается, что в области доля сельского населения значительно выше, чем в среднем по России — 32% против 25%.
Также стало известно, что женщин в Ростовской области больше, чем мужчин, соответственно 53,4% против 46,6%. Средний возраст женщин, согласно переписи, в регионе составляет 44,2 года, а мужчин — 39,7 лет.
Ранее эксперты назвали причины демографических проблем в России.