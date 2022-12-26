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В Ростовской области число сельских жителей превысило число горожан

Сегодня, 08:40
Фото: Роман Левашов/CC0/wikimedia
В Ростовской области число сельских жителей превысило число горожан

Лидером по демографии в Ростовской области стал Мясниковский район с 2010 года

Больший прирост населения за последние 11 лет зафиксирован в Мясниковском районе Ростовской области, доложила глава Ростовстата Марина Самойлова.

В Ростовстате подвели итоги переписи населения в регионе. Выяснилось, что за 11 лет, прошедших с предыдущей переписи, количество жителей Мясниковского района Ростовской области увеличилось практически на треть. Это лучший показатель среди всех муниципалитетов региона.

 

В столице области, Ростове-на-Дону, население выросло лишь на 5% и сейчас составляет 1,142 миллиона человек. Также рост числа жителей зафиксирован в Батайске, Аксайском и Азовском районах.

Однако чем дальше от областного центра, тем хуже демографическая ситуация. За 11 лет население Ростовской области сократилось на 1,8%. Сейчас в регионе живет порядка 4,201 миллиона человек. Отмечается, что в области доля сельского населения значительно выше, чем в среднем по России — 32% против 25%.

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Также стало известно, что женщин в Ростовской области больше, чем мужчин, соответственно 53,4% против 46,6%. Средний возраст женщин, согласно переписи, в регионе составляет 44,2 года, а мужчин — 39,7 лет.

Ранее эксперты назвали причины демографических проблем в России.

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#Новости#Ростовская область#Статистика#Алина Заярная
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