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В Ростовской области мужчина насмерть забил полицейского в кафе

Сегодня, 11:15
Фото: Лиз Салливан/CC BY SA 4.0 / wikimedia.org
В Ростовской области мужчина насмерть забил полицейского в кафе
В Морозовске суд рассмотрит дело в отношении местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве, рассказали в Следственном комитете России по Ростовской области.

В Морозовске завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

В феврале 2022 года обвиняемый проводил в время в одном из кафе города. Там, будучи пьяным, он затеял ссору с полицейским. Тот находился в кафе в свободное от службы время. Вскоре перепалка переросла в драку. Обвиняемый нанес правоохранителю множественные удары руками и ногами, после чего ударил мужчину стеклянной бутылкой по голову и туловищу.

Полицейского госпитализировали в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

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Теперь дело рассмотрит суд.

Ранее Ростовскую область сотрясла новость о жестоком убийстве бывшего участкового в Тацинском районе.

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