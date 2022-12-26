В Морозовске завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
В феврале 2022 года обвиняемый проводил в время в одном из кафе города. Там, будучи пьяным, он затеял ссору с полицейским. Тот находился в кафе в свободное от службы время. Вскоре перепалка переросла в драку. Обвиняемый нанес правоохранителю множественные удары руками и ногами, после чего ударил мужчину стеклянной бутылкой по голову и туловищу.
Полицейского госпитализировали в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.
Теперь дело рассмотрит суд.
Ранее Ростовскую область сотрясла новость о жестоком убийстве бывшего участкового в Тацинском районе.