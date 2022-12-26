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Вассерман рассказал, почему Украина не атакует беспилотниками Ростовскую область

Сегодня, 08:36
Фото: mil.ru
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Удары по аэродрому в городе Энгельс Саратовской области наносятся потому, что там находятся наши стратегические объекты. Другие города России, в том числе и Ростов, пока не становятся мишенями, сообщил корреспонденту RostovGazeta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

По словам депутата, стратегические объекты, которые находятся на аэродроме в Энгельсе, способны долететь до США и выпустить крылатые ракеты, дальностью полета несколько тысяч километров.

«Тонкость заключается в том, что в нашей ядерной доктрине, удар по нашим стратегическим силам указан, как одно из оснований для применения нами ядерного оружия», - отмечает Вассерман.

Фото: Группа вк "Энгельс Онлайн"
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Спикер разъясняет, что таким образом, американцы провоцируют нас нанести по Украине удар. Это, в свою очередь, станет для них поводом к развязыванию полномасштабного противостояния с Россией.

«Пока мы воздерживаемся от этого. Исходим из того, что для Украины хватит и неядерных сил. А бить по США вроде бы пока рановато», - подчеркивает депутат.

Собеседник полагает, что другие города России, в том числе и Ростов, где нет стратегических ядерных сил, пока не становятся мишенями.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области ввели запрет на использование беспилотников.  

В Ростовской области вводится запрет на использование беспилотников
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