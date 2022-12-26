Удары по аэродрому в городе Энгельс Саратовской области наносятся потому, что там находятся наши стратегические объекты. Другие города России, в том числе и Ростов, пока не становятся мишенями, сообщил корреспонденту RostovGazeta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

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