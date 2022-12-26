По словам депутата, стратегические объекты, которые находятся на аэродроме в Энгельсе, способны долететь до США и выпустить крылатые ракеты, дальностью полета несколько тысяч километров.
«Тонкость заключается в том, что в нашей ядерной доктрине, удар по нашим стратегическим силам указан, как одно из оснований для применения нами ядерного оружия», - отмечает Вассерман.
Спикер разъясняет, что таким образом, американцы провоцируют нас нанести по Украине удар. Это, в свою очередь, станет для них поводом к развязыванию полномасштабного противостояния с Россией.
«Пока мы воздерживаемся от этого. Исходим из того, что для Украины хватит и неядерных сил. А бить по США вроде бы пока рановато», - подчеркивает депутат.
Собеседник полагает, что другие города России, в том числе и Ростов, где нет стратегических ядерных сил, пока не становятся мишенями.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области ввели запрет на использование беспилотников.