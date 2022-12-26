Он рассказал, что это решение приняли после признания Европейским судом по правам человека нарушения права на свободу. По словам адвоката, суды избирали меру пресечения основываясь на тяжести обвинения, а не рассматривали конкретную ситуацию фигуранта.
«У судов не было стремления объяснить, почему другие меры пресечения не могли обеспечить должного хода расследования», — уточнил Передрук.
Он добавил, что по постановлению ЕСПЧ Сидорову выплатили 2,7 тысячи евро.
Напомним, что студентов Яна Сидорова и Владислава Мордасова приговорили к шести годам за «подготовку массовых беспорядков». По мнению суда, они готовили переворот в стране.
В 2021 году появилась информация, что Сидорова выпустили после четырех лет заключения.