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Верховный суд признал незаконным арест ростовского «революционера» Сидорова

Сегодня, 15:05
Фото: rostovgazeta.ru
Верховный суд признал незаконным арест ростовского «революционера» Яна Сидорова
Верховный суд России признал незаконным постановление об аресте фигуранта «ростовского дела» Яна Сидорова, написал в соцсетях адвокат Александр Передрук.

Он рассказал, что это решение приняли после признания Европейским судом по правам человека нарушения права на свободу. По словам адвоката, суды избирали меру пресечения основываясь на тяжести обвинения, а не рассматривали конкретную ситуацию фигуранта.

«У судов не было стремления объяснить, почему другие меры пресечения не могли обеспечить должного хода расследования», — уточнил Передрук.

Оба фигуранта «ростовского дела» Ян Сидоров и Влад Мордасов вышли на свободу 3 ноября
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Он добавил, что по постановлению ЕСПЧ Сидорову выплатили 2,7 тысячи евро.

Напомним, что студентов Яна Сидорова и Владислава Мордасова приговорили к шести годам за «подготовку массовых беспорядков». По мнению суда, они готовили переворот в стране. 

В 2021 году появилась информация, что Сидорова выпустили после четырех лет заключения. 

 

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