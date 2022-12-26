Для водителей ограничена видимость. Из-за этого водителей попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим при приближении к переходам.
По прогнозам синоптиков, днем будет облачная погода с температурой четыре градуса. Порывы ветра достигнут трех метров в секунду.
В ночь на вторник ожидаются снег с дождем. Должно похолодать до плюс одного градуса.
Днем во вторник и среду ожидаются дожди, а максимальная температура составит плюс пять градусов.
Ранее ростовский таксист объяснил, почему цены на поездки подскакивают в разы в непогоду.