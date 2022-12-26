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Водителей в Ростовской области предупредили о тумане 26 декабря

Сегодня, 04:55
Фото: 1MI
В Ростовской области утром в понедельник, 26 декабря, сложилась туманная погода, сообщили в Гидрометцентре.

Для водителей ограничена видимость. Из-за этого водителей попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим при приближении к переходам. 

По прогнозам синоптиков, днем будет облачная погода с температурой четыре градуса. Порывы ветра достигнут трех метров в секунду. 

В ночь на вторник ожидаются снег с дождем. Должно похолодать до плюс одного градуса. 

Днем во вторник и среду ожидаются дожди, а максимальная температура составит плюс пять градусов. 

Ранее ростовский таксист объяснил, почему цены на поездки подскакивают в разы в непогоду. 

 

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