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Юрист Габович предупредил ростовчан о массовых новогодних мошенничествах

Сегодня, 14:16
Фото: Mark/CC BY 2.0/flickr.com
Юрист предупредил ростовчан об активизации новогодних видов интернет-мошенничества
В преддверии Нового года деятельность интернет-мошенников активизируется. Юрист Антон Габович рассказал RostovGazeta о пяти самых популярных видах хищения денег с банковских карт и дал совет, как ростовчанам не потерять свои сбережения.

Новогодний конкурс или деньги на лечение

По словам собеседника, интернет-мошенники в Ростовской области задействуют пять самых распространенных тем, способных получить максимальный отклик у доверчивых жителей. 

Первая, и самая частая опасность, подстерегает граждан в кажущейся вроде бы безобидной рассылке в мессенджерах — а именно, в telegram. Человек получает сообщение, в котором его просят проголосовать за ребенка в новогоднем конкурсе или помочь со сбором средств на лечение.

«Особенность такого подхода заключается в адресном обращении. То есть сообщение начинается с имени того, к кому обращаются. Это же вызывает максимальное доверие. Однако, если человек перейдет по указанной в сообщении ссылке, то наверняка станет жертвой интернет-мошенников, и может, в том числе, лишиться денег со своей банковской карты», — отмечает Габович.

 

Способ мошенничества - сбор средств на лечение ребенка в Telegram
Фото: 1MI
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Опасные знакомства 

Второй вид популярного мошенничества заключается в принуждении к покупке билетов на различные спектакли в Ростове. Эта схема широко практикуется на сайтах знакомств. Как правило, когда речь идет о первом свидании. 

«Новый знакомый назначает время, место встречи, и попутно предлагает посетить в Ростове одну из постановок. При этом злоумышленник подчеркивает, что для себя билет у него уже есть. А оппоненту требуется самостоятельно купить его. И присылает ссылку для этого», - рассказывает собеседник.

Когда человек переходит по ссылке, то попадает на кажущийся обычным, ничем не примечательный сайт для продажи билетов. Только если на этом сайте приобрести билет — деньги уйдут в неизвестном направлении, и обратно их уже не вернуть. Да и билет, понятное дело, куплен не будет.

 

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Новогодний «бонус»

Третий способ интернет-мошенничества заключается в обещании новогоднего бонуса на покупку одежды или косметики, который якобы можно потратить в известном брендовом интернет-магазине.

«При этом и полученное сообщение, и сайт, на который пользователь попадает по предоставленной ссылке, могут быть очень похожи на оригинальные. Ведь вряд ли обычный человек обнаружит отличие на сайте буквально в нескольких буквах», — говорит юрист.

Как правило, для активации новогоднего «бонуса» злоумышленники потребуют совершить покупку на этом сайте. И когда человек попытается это сделать, вводя на поддельном сайте свои персональные данные и данные банковской карты, с него спишутся деньги.

Способ мошенничества - интернет-магазин одежды
Фото: 1MI

Фейковые официальные выплаты

В качестве еще одного способа для хищения денег ростовчан в преддверии Нового года, мошенники активно задействуют тему получения государственных выплат. Об этом сообщается, как правило, письмом на электронную почту, максимально похожим на официальное. 

«В письме разъясняют, что в конце года, каждый гражданин может получить определенные выплаты от государства. Для старшего поколения мошенники могут оперировать некими изменениями в законодательстве, которые позволяют теперь компенсировать вклады пенсионеров, сделанные ранее», - раскрывает спикер схемы злоумышленников.

Для выяснения суммы положенной выплаты или компенсации, человеку потребуется ввести данные своей банковской карты. Делать это юрист категорически не рекомендует.

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Новогодняя лотерея 

И, конечно же, какой Новый год без азарта?

Интернет-мошенники широко используют распространенную тему новогодней лотереи.

«Вариантов оповещения об этом может быть несколько, вплоть до личного звонка на мобильный», — подчеркивает юрист.

Человеку радостно сообщают, что он стал победителем новогодней лотереи. И предлагают приобрести купон, который можно обменять на подарки или прочие механизмы, которые буквально сулят «золотые горы». Только по факту все эти обещания заканчиваются  пропажей денег с банковских карт доверчивых ростовчан.

Способ мошенничества - Новогодняя лотерея 
Фото: 1MI
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Бесплатный сыр — в мышеловке 

Для того, чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, юрист рекомендует никогда не разглашать в интернет-пространстве свои персональные данные, данные банковских карт, и любые другие сведения, которые позволяют максимально идентифицировать человека.

«Иначе последствия могут быть очень печальными — от потери денежных средств до ущерба репутации. Представляете, если мошенники взломают аккаунт в мессенджере, разошлют всем контактам информацию о просьбе помочь деньгами на лечение, которая не соответствует действительности. Кто-то же из списка контактов наверняка откликнется, и  потеряет деньги», — констатирует Антон Габович.

Собеседник добавляет, что об интернет-мошенничестве много сказано и написано в СМИ. Однако доверчивые люди по-прежнему, не соблюдая простейшие правила безопасности в интернет-пространстве, часто становятся жертвами мошенников, когда добровольно, по своей воле, предоставляют информацию о себе.

«Ну, а если человек все-таки стал жертвой мошенников, реагировать следует быстро. Необходимо в кратчайшие сроки обратиться в полицию и банк. Ведь от оперативности действий зависит возможность вернуть обратно похищенные злоумышленниками средства», — резюмирует юрист.

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