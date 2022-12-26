По словам собеседника, интернет-мошенники в Ростовской области задействуют пять самых распространенных тем, способных получить максимальный отклик у доверчивых жителей.
Первая, и самая частая опасность, подстерегает граждан в кажущейся вроде бы безобидной рассылке в мессенджерах — а именно, в telegram. Человек получает сообщение, в котором его просят проголосовать за ребенка в новогоднем конкурсе или помочь со сбором средств на лечение.
«Особенность такого подхода заключается в адресном обращении. То есть сообщение начинается с имени того, к кому обращаются. Это же вызывает максимальное доверие. Однако, если человек перейдет по указанной в сообщении ссылке, то наверняка станет жертвой интернет-мошенников, и может, в том числе, лишиться денег со своей банковской карты», — отмечает Габович.
Второй вид популярного мошенничества заключается в принуждении к покупке билетов на различные спектакли в Ростове. Эта схема широко практикуется на сайтах знакомств. Как правило, когда речь идет о первом свидании.
«Новый знакомый назначает время, место встречи, и попутно предлагает посетить в Ростове одну из постановок. При этом злоумышленник подчеркивает, что для себя билет у него уже есть. А оппоненту требуется самостоятельно купить его. И присылает ссылку для этого», - рассказывает собеседник.
Когда человек переходит по ссылке, то попадает на кажущийся обычным, ничем не примечательный сайт для продажи билетов. Только если на этом сайте приобрести билет — деньги уйдут в неизвестном направлении, и обратно их уже не вернуть. Да и билет, понятное дело, куплен не будет.
Третий способ интернет-мошенничества заключается в обещании новогоднего бонуса на покупку одежды или косметики, который якобы можно потратить в известном брендовом интернет-магазине.
«При этом и полученное сообщение, и сайт, на который пользователь попадает по предоставленной ссылке, могут быть очень похожи на оригинальные. Ведь вряд ли обычный человек обнаружит отличие на сайте буквально в нескольких буквах», — говорит юрист.
Как правило, для активации новогоднего «бонуса» злоумышленники потребуют совершить покупку на этом сайте. И когда человек попытается это сделать, вводя на поддельном сайте свои персональные данные и данные банковской карты, с него спишутся деньги.
В качестве еще одного способа для хищения денег ростовчан в преддверии Нового года, мошенники активно задействуют тему получения государственных выплат. Об этом сообщается, как правило, письмом на электронную почту, максимально похожим на официальное.
«В письме разъясняют, что в конце года, каждый гражданин может получить определенные выплаты от государства. Для старшего поколения мошенники могут оперировать некими изменениями в законодательстве, которые позволяют теперь компенсировать вклады пенсионеров, сделанные ранее», - раскрывает спикер схемы злоумышленников.
Для выяснения суммы положенной выплаты или компенсации, человеку потребуется ввести данные своей банковской карты. Делать это юрист категорически не рекомендует.
И, конечно же, какой Новый год без азарта?
Интернет-мошенники широко используют распространенную тему новогодней лотереи.
«Вариантов оповещения об этом может быть несколько, вплоть до личного звонка на мобильный», — подчеркивает юрист.
Человеку радостно сообщают, что он стал победителем новогодней лотереи. И предлагают приобрести купон, который можно обменять на подарки или прочие механизмы, которые буквально сулят «золотые горы». Только по факту все эти обещания заканчиваются пропажей денег с банковских карт доверчивых ростовчан.
Для того, чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, юрист рекомендует никогда не разглашать в интернет-пространстве свои персональные данные, данные банковских карт, и любые другие сведения, которые позволяют максимально идентифицировать человека.
«Иначе последствия могут быть очень печальными — от потери денежных средств до ущерба репутации. Представляете, если мошенники взломают аккаунт в мессенджере, разошлют всем контактам информацию о просьбе помочь деньгами на лечение, которая не соответствует действительности. Кто-то же из списка контактов наверняка откликнется, и потеряет деньги», — констатирует Антон Габович.
Собеседник добавляет, что об интернет-мошенничестве много сказано и написано в СМИ. Однако доверчивые люди по-прежнему, не соблюдая простейшие правила безопасности в интернет-пространстве, часто становятся жертвами мошенников, когда добровольно, по своей воле, предоставляют информацию о себе.
«Ну, а если человек все-таки стал жертвой мошенников, реагировать следует быстро. Необходимо в кратчайшие сроки обратиться в полицию и банк. Ведь от оперативности действий зависит возможность вернуть обратно похищенные злоумышленниками средства», — резюмирует юрист.
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