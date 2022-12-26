«Особенность такого подхода заключается в адресном обращении. То есть сообщение начинается с имени того, к кому обращаются. Это же вызывает максимальное доверие. Однако, если человек перейдет по указанной в сообщении ссылке, то наверняка станет жертвой интернет-мошенников, и может, в том числе, лишиться денег со своей банковской карты», — отмечает Габович.