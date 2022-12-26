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Жильцы дома на Социалистической в Ростове судятся с властями из-за снесенной крыши

Сегодня, 15:53
Фото: rostov-gorod.ru
Жильцы дома на Социалистической в Ростове судятся с властями из-за снесенной крыши
Жильцы дома на улице Социалистической в Ростове-на-Дону подали иск к властям города и региона, пишет Don_Mash.

Речь идет о доме № 104, которому случайно снесли крышу при демонтаже соседнего здания. В июне рабочие производили работы на улице Серафимовича, 103, однако обломки попали на крышу соседнего здания и проломили ее.

Изначально дом обещали восстановить, но позже стало известно о планах выкупить квартиры у собственников. Само здание признали аварийным.

В центре Ростова признали аварийным дом, которому случайно снесли крышу
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Теперь жильцы обратились в суд, всего они хотят получить восемь миллионов рублей. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. 

Расширенный материал о здании читайте по ссылке. 

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#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Илья Протвинов
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