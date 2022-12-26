Речь идет о доме № 104, которому случайно снесли крышу при демонтаже соседнего здания. В июне рабочие производили работы на улице Серафимовича, 103, однако обломки попали на крышу соседнего здания и проломили ее.
Изначально дом обещали восстановить, но позже стало известно о планах выкупить квартиры у собственников. Само здание признали аварийным.
Теперь жильцы обратились в суд, всего они хотят получить восемь миллионов рублей. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Расширенный материал о здании читайте по ссылке.