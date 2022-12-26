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Житель Ростова в порыве гнева на жену до полусмерти избил новорожденную дочь

Сегодня, 17:20
Фото: 1MI
После избиения собственным отцом младенец рискует навсегда остаться инвалидом, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?».

Трагедия произошла в Ростове 20 декабря на 35-й Линии. 25-летний местный житель по имени Гаджи, будучи пьяным, начал ругаться со своей женой. Женщина в этот момент держала на руках их новорожденную дочь. Та появилась на свет накануне, 18 декабря. В порыве гнева горе-отец стал избивать ребенка, ударял его по туловищу и голове, пишет источник. 

Мама девочки вызвала скорую, сейчас малышка находится в больнице. Если она и пойдет на поправку, то, скорее всего, на всю жизнь останется инвалидом. 

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Отец новорожденной девочки уже задержан. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сообщается, что за его плечами есть несколько других судимостей.

Официальных подробностей от МВД и Следственного комитета о трагедии пока не поступало. Информация уточняется.

Ранее житель Ростовской области зарезал 32-летнюю дочь во время ссоры.

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