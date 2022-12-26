Трагедия произошла в Ростове 20 декабря на 35-й Линии. 25-летний местный житель по имени Гаджи, будучи пьяным, начал ругаться со своей женой. Женщина в этот момент держала на руках их новорожденную дочь. Та появилась на свет накануне, 18 декабря. В порыве гнева горе-отец стал избивать ребенка, ударял его по туловищу и голове, пишет источник.
Мама девочки вызвала скорую, сейчас малышка находится в больнице. Если она и пойдет на поправку, то, скорее всего, на всю жизнь останется инвалидом.
Отец новорожденной девочки уже задержан. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сообщается, что за его плечами есть несколько других судимостей.
Официальных подробностей от МВД и Следственного комитета о трагедии пока не поступало. Информация уточняется.
Ранее житель Ростовской области зарезал 32-летнюю дочь во время ссоры.