Трагедия произошла в Ростове 20 декабря на 35-й Линии. 25-летний местный житель по имени Гаджи, будучи пьяным, начал ругаться со своей женой. Женщина в этот момент держала на руках их новорожденную дочь. Та появилась на свет накануне, 18 декабря. В порыве гнева горе-отец стал избивать ребенка, ударял его по туловищу и голове, пишет источник.