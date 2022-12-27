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Безработица в Ростове-на-Дону за год уменьшилась в два раза

Сегодня, 18:10
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону безработица в 2022 году стала вдвое меньше по сравнению с минувшим годом, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В минувшем году этот показатель составлял 0,6% от экономически активного населения. Сейчас он опустился до 0,3%. 

В данный момент в службе занятости населения числятся две тысячи человек. В прошлом году их было в два раза больше. 

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В течение года в поисках работы обратились более 20 тысяч человек. Трудоустроить удалось 47% из них. 

Сейчас в городе есть спрос на рабочих, механиков и ремонтников. Также в городе принимаются меры по профилактике безработицы.

Ранее стало известно, что в Ростовскую область привлекут нужных специалистов из новых субъектов в РФ. 

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