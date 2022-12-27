В минувшем году этот показатель составлял 0,6% от экономически активного населения. Сейчас он опустился до 0,3%.
В данный момент в службе занятости населения числятся две тысячи человек. В прошлом году их было в два раза больше.
В течение года в поисках работы обратились более 20 тысяч человек. Трудоустроить удалось 47% из них.
Сейчас в городе есть спрос на рабочих, механиков и ремонтников. Также в городе принимаются меры по профилактике безработицы.
Ранее стало известно, что в Ростовскую область привлекут нужных специалистов из новых субъектов в РФ.