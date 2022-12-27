Напомним, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов причислил некоторые территории России, в том числе и Ростовскую область, к своей стране. С чем связана такая позиция — не понятно.
Однако депутат Госдумы Олег Матвейчев подчеркивает, что задумываться об этом нет смысла. Ведь у понятия «украинец», по его словам, нет никакого положительного содержания.
«Украинец — это просто «анти-русский». Так было с момента создания этой так называемой нации. Нации, которую создали из русских людей, которые отреклись от своего имени, от своей истории и своих братьев. Поэтому глупо думать, что они борются за Крым или Донбасс, или обороняют свои землю. Их земля продана американским компаниям», - отмечает Олег Матвейчев.
Собеседник подчеркивает, что Украина лишена суверенитета и управляется извне. За веру, по словам депутата, украинцы не борются потому, что в этот момент их веру и православную религию уничтожает их же собственная власть.
«Они вообще не борются ни за что. Они борются против России, и не успокоятся пока существует наша страна и русские. Поэтому нам надо понимать, что наша победа должна подразумевать не какие-то компромиссы, а полное уничтожение анти-русского проекта как такового. Что, конечно же, не исключает компромиссы на пути к этой цели», - резюмирует собеседник.
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