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Депутат Госдумы Матвейчев высказался о появлении Ростовской области на карте Украины

Сегодня, 06:55
Фото: ministryofdefenceua/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Депутат Госдумы Матвейчев высказался о появлении Ростовской области на карте Украины
Целью ВСУ является не только Ростовская область, но и вся Россия, сообщил RostovGazeta заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Напомним, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов причислил некоторые территории России, в том числе и Ростовскую область, к своей стране. С чем связана такая позиция — не понятно.

Однако депутат Госдумы Олег Матвейчев подчеркивает, что задумываться об этом нет смысла. Ведь у понятия «украинец», по его словам, нет никакого положительного содержания.

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«Украинец — это просто «анти-русский». Так было с момента создания этой так называемой нации. Нации, которую создали из русских людей, которые отреклись от своего имени, от  своей истории и своих братьев. Поэтому глупо думать, что они борются за Крым или Донбасс, или обороняют свои землю. Их земля продана американским компаниям», - отмечает Олег Матвейчев.

Собеседник подчеркивает, что Украина лишена суверенитета и управляется извне. За веру, по словам депутата, украинцы не борются потому, что в этот момент их веру и православную религию уничтожает их же собственная власть.

«Они вообще не борются ни за что. Они борются против России, и не успокоятся пока существует наша страна и русские. Поэтому нам надо понимать, что наша победа должна подразумевать не какие-то компромиссы, а полное уничтожение анти-русского проекта как такового. Что, конечно же, не исключает компромиссы на пути к этой цели», - резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала о ходе СВО в декабре 2023 года. 

 

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