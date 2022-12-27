«Они вообще не борются ни за что. Они борются против России, и не успокоятся пока существует наша страна и русские. Поэтому нам надо понимать, что наша победа должна подразумевать не какие-то компромиссы, а полное уничтожение анти-русского проекта как такового. Что, конечно же, не исключает компромиссы на пути к этой цели», - резюмирует собеседник.