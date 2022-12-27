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Два старинных дома на Нахичевани в Ростове отремонтируют за 28,8 миллионов рублей

Сегодня, 09:53
Фото: Янедекс.Карты
Два старинных дома в Нахичевани в Ростове отремонтируют за 28,8 миллионов рублей
В Ростове нашли подрядчика для реставрации двух старинных зданий на Нахичевани, следует из информации, размещенной на сайте государственных закупок.

Два старинных здания отреставрируют в Ростове до конца ноября 2023 года. Это дом виноделов Титровых на улице Черевичкина, 9/9 и здание Армянской Гогоевской женской гимназии на 30-й Линии. Здания построены в 1900 и 1882 году соответственно.

Заказчиком проекта реставрации выступает ростовская гимназия № 14. Она располагается в здании Армянской  Гогоевской гимназии. Однако строение давно требует капитального ремонта и реставрации.

Подрядчиком выбрана «Южная и строительная компания». Она оценила работы в 28,8 миллионов рублей. Подрядной организации предстоит не только отреставрировать здания, но и продумать проект их реставрации таким образом, чтобы в старинных домах удобно располагались системы электроснабжения, отопления и водоснабжения.

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Отмечается, что оба дома являются объектами культурного наследия регионального значения.

Ранее сообщалось, что в Ростове отреставрируют здание Молодежного театра в Нахичевани.

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