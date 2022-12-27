Два старинных здания отреставрируют в Ростове до конца ноября 2023 года. Это дом виноделов Титровых на улице Черевичкина, 9/9 и здание Армянской Гогоевской женской гимназии на 30-й Линии. Здания построены в 1900 и 1882 году соответственно.
Заказчиком проекта реставрации выступает ростовская гимназия № 14. Она располагается в здании Армянской Гогоевской гимназии. Однако строение давно требует капитального ремонта и реставрации.
Подрядчиком выбрана «Южная и строительная компания». Она оценила работы в 28,8 миллионов рублей. Подрядной организации предстоит не только отреставрировать здания, но и продумать проект их реставрации таким образом, чтобы в старинных домах удобно располагались системы электроснабжения, отопления и водоснабжения.
Отмечается, что оба дома являются объектами культурного наследия регионального значения.
Ранее сообщалось, что в Ростове отреставрируют здание Молодежного театра в Нахичевани.