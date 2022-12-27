Подрядчиком выбрана «Южная и строительная компания». Она оценила работы в 28,8 миллионов рублей. Подрядной организации предстоит не только отреставрировать здания, но и продумать проект их реставрации таким образом, чтобы в старинных домах удобно располагались системы электроснабжения, отопления и водоснабжения.