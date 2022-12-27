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Газета «Наше время» призвала читателей массово писать губернатору Ростовской области

Сегодня, 08:52
Фото: donland.ru
Газета «Наше время» призвала читателей массово писать губернатору Ростовской области
В Ростовской области газета «Наше время» находится под угрозой закрытия, сообщила главред издания Вера Южанская в интервью создателю научно-просветительского проекта «НаукаPRO» Евгению Миронову.

Причиной стало решение правительства региона ликвидировать государственное унитарное предприятие. При этом реорганизации не предполагается.  

Вера Южанская рассказала, что они не могут повысить стоимость подписки, чтобы окупить затраты на печать. Читателями газеты являются далеко не богатые люди. Ранее часть трат покрывали подписчики, а часть - учредители. 

В Ростовской области готовится к закрытию учреждённая властями газета «Наше время»
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Вера Южанская рассказала, что они не могут повысить стоимость подписки, чтобы окупить затраты на печать 100-летней газеты Ростовской области «Наше время»
Фото: Видео на канале John Mironov

«Закрытие ГУП означает, что журналисты останутся без оборудования, транспорта, финансов… Выпускать газету в печатном виде будет невозможно», — объяснил Евгений Миронов.

Всех неравнодушных попросили написать губернатору региона Василию Голубеву по этому поводу. Это можно сделать на сайте правительства области.

Добавим, что недавно газета отметила 100-летие. Под выпуском Евгения Миронова на Youtube собрались десятки комментариев с просьбой ее не закрывать.

 

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