Причиной стало решение правительства региона ликвидировать государственное унитарное предприятие. При этом реорганизации не предполагается.
Вера Южанская рассказала, что они не могут повысить стоимость подписки, чтобы окупить затраты на печать. Читателями газеты являются далеко не богатые люди. Ранее часть трат покрывали подписчики, а часть - учредители.
«Закрытие ГУП означает, что журналисты останутся без оборудования, транспорта, финансов… Выпускать газету в печатном виде будет невозможно», — объяснил Евгений Миронов.
Всех неравнодушных попросили написать губернатору региона Василию Голубеву по этому поводу. Это можно сделать на сайте правительства области.
Добавим, что недавно газета отметила 100-летие. Под выпуском Евгения Миронова на Youtube собрались десятки комментариев с просьбой ее не закрывать.