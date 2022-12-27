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«Из Ростова в Мордовию»: заключенный Новиков с метастазами не добился освобождения

Сегодня, 12:28
Фото: 66.fsin.gov.ru
Отбывающий срок Николай Новиков с раком и метастазами не добился освобождения по болезни. Вместо этого, на фоне продолжающихся судебных заседаний, его якобы перевезли в Мордовию, сообщил RostovGazeta зять осужденного Алексей Глинских.

Новые врачи - новая справка

Напомним, что у заключенного Николая Новикова диагностирована тяжелая степень рака с метастазами. Это заболевание, согласно перечню Постановления Правительства, требует освобождения из под стражи. Родные осужденного более полугода пытаются это доказать. Однако это у них не получается.

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«Сначала была подделка ядерной томограммы. Но, несмотря на этот результат, восемь врачей онкодиспансера на медкомиссии подтвердили четвертую стадию рака у Николая Новикова», - отмечает Алексей Глинских.

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Однако, по словам родных осужденного, документ медицинской комиссии из онкодиспансера на улице Соколова в Ростове, на суде не фигурировал.

«А вместо него предоставили обычную справку, подписанную двумя врачами онкодиспансера, у которых Новиков никогда не наблюдался и никогда не лечился. Да и на комиссии эти врачи, судя по всему, не присутствовали, — уточняет Алексей. — В справке сообщалось, что на основании результатов ядерной томограммы, у тестя оказалась не четвертая стадия онкологии, а третья».

Фото: Фото для иллюстрации / 66.fsin.gov.ru

Собеседник добавляет, что из-за отсутствия медицинского заключения о состоянии здоровья Николая Новикова, заседание суда перенесли на 26 декабря. А МОТБ-19 обязали предоставить медицинское заключение.

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Убыл в Мордовию

«Только когда адвокат приехал утром в суд, выяснилось, что Новикова уже увезли в Мордовию, — рассказывает Алексей. — Как это произошло, никто объяснить не может. Ведь по закону, пока идут суды и пока не освидетельствуют человека, его нельзя никуда увозить».

По информации имеющегося в распоряжении редакции RostovGazeta документа, в ИК-5 Республики Мордовия осужденный Николай Новиков «убыл» 20 декабря 2022 года.

Суд постановил «направить по подсудности в Зубово-Полянский районный суд Республики Мордовии» материал по ходатайству адвоката в интересах осужденного Николая Новикова для рассмотрения по существу. Этот документ есть в наличии редакции. 

Фото: Фото для иллюстрации / 66.fsin.gov.ru

Почему Николая Новикова внезапно отправили в Мордовию — корреспонденту RostovGazeta выяснить не удалось.

«Информацию о перемещении и месте отбывания наказания мы третьим лицам не даем. Только родственникам», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

Кто такой Николай Новиков

По словам родных, многие представители правопорядка, рассматривая на суде дело, задавались вопросом, кто же такой Николай Новиков.

«Он — пенсионер, работающий на заводе, которого осудили по статье № 291 [за дачу взятки должностному лицу — прим. редакции]. При этом доказательств его вины в деле нет. Как и нет самого должностного лица, которому якобы была передана взятка», - сообщает Алексей.

Зять подчеркивает, что его тесть действительно дал знакомому человеку номер телефона адвоката. Но это не является преступлением. 

Фото: 1MI

По словам Алексея, когда приехали арестовывать Новикова, он копался в огороде, даже не подозревая, что ему могут вменить нарушение закона. Родные осужденного пребывают в удручающем состоянии. Они пишут жалобы во всевозможные инстанции, отказываясь верить в происходящее. 

Ранее RostovGazeta выясняла, как больной раком с метастазами заключенный Николай Новиков стал здоровым в МОТБ-19. 

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