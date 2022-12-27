«А вместо него предоставили обычную справку, подписанную двумя врачами онкодиспансера, у которых Новиков никогда не наблюдался и никогда не лечился. Да и на комиссии эти врачи, судя по всему, не присутствовали, — уточняет Алексей. — В справке сообщалось, что на основании результатов ядерной томограммы, у тестя оказалась не четвертая стадия онкологии, а третья».