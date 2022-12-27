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Ижевская компания угрожает банкротством авиазаводу в Таганроге

Сегодня, 05:27
Фото: vk.com/beriev
Ижевская компания угрожает банкротством авиазаводу в Таганроге
Компания, зарегистрированная в Удмуртии, сообщила о намерении подать иск о признании банкротом в отношении Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева, следует из сообщения в системе СПАРК.

Известно, что компания «Ритс»  из Ижевска уведомила таганрогское предприятие о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве. В сообщении сказано, что завод обладает признаками несостоятельности (банкротства), что является основанием для введения в отношении должника процедуры наблюдения и утверждения временного управляющего для проведения мероприятий, установленных Законом о банкротстве для удовлетворения требований кредиторов.

 

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По информации СПАРК, основными видами деятельности ООО «Ритс» являются торговля обоями и напольными покрытиями, а также управление собственной или арендованной недвижимостью. Из-за чего конкретно фирма собралась подавать в суд на таганрогское предприятие, не сообщается.

Ранее в Ростовской области огласили приговор в отношении начальника конструкторского бюро в ТАНКТ имени Бериева Юрия Долгошеева и двух его подчиненных Владимира Данильченко и Дмитрия Белова.

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