Известно, что компания «Ритс» из Ижевска уведомила таганрогское предприятие о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве. В сообщении сказано, что завод обладает признаками несостоятельности (банкротства), что является основанием для введения в отношении должника процедуры наблюдения и утверждения временного управляющего для проведения мероприятий, установленных Законом о банкротстве для удовлетворения требований кредиторов.
По информации СПАРК, основными видами деятельности ООО «Ритс» являются торговля обоями и напольными покрытиями, а также управление собственной или арендованной недвижимостью. Из-за чего конкретно фирма собралась подавать в суд на таганрогское предприятие, не сообщается.
Ранее в Ростовской области огласили приговор в отношении начальника конструкторского бюро в ТАНКТ имени Бериева Юрия Долгошеева и двух его подчиненных Владимира Данильченко и Дмитрия Белова.