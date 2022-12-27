Известно, что компания «Ритс» из Ижевска уведомила таганрогское предприятие о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве. В сообщении сказано, что завод обладает признаками несостоятельности (банкротства), что является основанием для введения в отношении должника процедуры наблюдения и утверждения временного управляющего для проведения мероприятий, установленных Законом о банкротстве для удовлетворения требований кредиторов.