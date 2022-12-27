В Ростовской области капитана теплохода «ОСП-1» подозревают в хищении 40 тонн нефтепродуктов. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».
По их версии, в октябре этого года теплоход «ОСП-1» перевозил топливо, принадлежащее Азово-Донской бассейновой администрации. За хранение и транспортировку груза ответственность нес ныне подозреваемый капитан корабля. В акватории Константиновского района капитан вступил в сговор с командой другого теплохода «КОФ-11». Злоумышленники хотели продать украденное топливо и в этих целях создали условия для перекачки во второй корабль.
Сумма ущерба от кражи 40 тонн топлива составила порядка 3,2 миллионов рублей.
Следственные действия по делу еще продолжаются.
Ранее на турецком корабле от ростовских таможенников пытались спрятать 18 тонн топлива.