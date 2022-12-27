По их версии, в октябре этого года теплоход «ОСП-1» перевозил топливо, принадлежащее Азово-Донской бассейновой администрации. За хранение и транспортировку груза ответственность нес ныне подозреваемый капитан корабля. В акватории Константиновского района капитан вступил в сговор с командой другого теплохода «КОФ-11». Злоумышленники хотели продать украденное топливо и в этих целях создали условия для перекачки во второй корабль.