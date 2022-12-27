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Капитан теплохода в Ростовской области украл 40 тонн топлива

Сегодня, 15:18
Фото: 1MI
Уголовное дело о хищении 40 тонн топлива заведено в отношении капитана теплохода, сообщили в ФСБ России по Ростовской области.

В Ростовской области капитана теплохода «ОСП-1» подозревают в хищении 40 тонн нефтепродуктов. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

По их версии, в октябре этого года теплоход «ОСП-1» перевозил топливо, принадлежащее Азово-Донской бассейновой администрации. За хранение и транспортировку груза ответственность нес ныне подозреваемый капитан корабля. В акватории Константиновского района капитан вступил в сговор с командой другого теплохода «КОФ-11». Злоумышленники хотели продать украденное топливо и в этих целях создали условия для перекачки во второй корабль.

Сумма ущерба от кражи 40 тонн топлива составила порядка 3,2 миллионов рублей.

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Следственные действия по делу еще продолжаются.

Ранее на турецком корабле от ростовских таможенников пытались спрятать 18 тонн топлива.

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