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Кобзев анонсировал рост зарплат медиков в Ростовской области в 2023 году

Сегодня, 13:59
Фото: duma.gov.ru
Министр здравоохранения Ростовской области снова пообещал врачам увеличение зарплат
Оплата труда медработников должна составлять 200% от средней по региону, заявил глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев.

Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев анонсировал индексацию зарплат медработников. Согласно указам президента, оплата труда врачей должна составлять 200% от средней оплаты труда в регионе, а работников младшего и среднего медперсонала — 100%.

Кобзев напомнил, что недавно в Ростовской области вырос средний уровень заработной платы. «С ростом средней зарплаты — будет рост и зарплат в системе», — заверил министр.

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По его словам, сейчас средняя зарплата молодых специалистов составляет 35 тысяч рублей, врачей со стажем — 65,5 тысяч рублей.

Ранее Юрий Кобзев рассказал, как борются с дефицитом врачей в медучреждениях Ростовской области.

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