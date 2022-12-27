Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев анонсировал индексацию зарплат медработников. Согласно указам президента, оплата труда врачей должна составлять 200% от средней оплаты труда в регионе, а работников младшего и среднего медперсонала — 100%.
Кобзев напомнил, что недавно в Ростовской области вырос средний уровень заработной платы. «С ростом средней зарплаты — будет рост и зарплат в системе», — заверил министр.
По его словам, сейчас средняя зарплата молодых специалистов составляет 35 тысяч рублей, врачей со стажем — 65,5 тысяч рублей.
Ранее Юрий Кобзев рассказал, как борются с дефицитом врачей в медучреждениях Ростовской области.